El fotógrafo británico (e hijo mayor de David y Victoria Beckham) comparte visor y trabajo con su prometida, la actriz y directora estadounidense Nicola Peltz.

Ester Aguado

Son una de de las parejas más genuinas de su generación. Hace dos años conocía la relación entre el hijo mayor de los Beckham, de 22 años, y esta reconocida estrella de cine -cuatro años mayor- e hija del multimillonario Nelson Peltz y la exmodelo Claudia Heffner. Justin Bieber y Anwar Hadid fueron sus anteriores relaciones, pero Brooklyn parece haber calado hondo, ya que 10 meses después Victoria Beckham anunciaba boda entre el fotógrafo y la protagonista de 'Transformers: la era de la extinción'. Ahora protagonizan su primera campaña, para la marca Pepe Jeans.

¿Qué es lo que más te atrajo para asociarte con Pepe Jeans London por segunda vez?

Brooklyn: Primero, el hecho de compartir esta campaña con mi prometida, Nicola. Y luego, ser fotografiado por nuestros amigos Luigi e Iango en nuestra primera campaña juntos, es realmente increíble.

Nicola: ¡Para mí era la primera! Siempre me ha gustado la marca y sus campañas de publicidad me encantan, así que fue una decisión fácil, la verdad. Mis jeans favoritos son de Pepe, así que tenía sentido trabajar con una marca que me gusta y que ya uso.

¿Cuáles son tus piezas favoritas de la colección Otoño-Invierno 20-21?

Brooklyn: Soy “muy de” jeans y camiseta. También me gusta la clásica cazadora vaquera.

Nicola: Los jeans de talle bajo me encantan ¡y la gorra de béisbol!

¿Qué significa "unión" para ti?

Brooklyn: Para mí la unión significa estar con las personas que amas y en las que confías. Pasar tiempo con ellas y hacer juntos las cosas que más te gustan; ya sea con una persona especial, con familiares o con un buen amigo. Pasar tiempo de calidad, aunque sólo sea pasar el rato. Eso es unión para mí.

Nicola: La unión es algo que siempre he tenido presente en mi vida. Me gusta pasar tiempo con la gente y eso es lo que significa para mi “estar juntos”. Crecí en una gran familia y estar cerca de las personas que amo - y mis animales- realmente me hace muy feliz.

¿Qué fue lo mejor de estar en el set?

Brooklyn: Lo mejor fue poder ser nosotros mismos frente a la cámara con Luigi e Iango. Fue una sesión divertida y relajada. Nos lo pasamos genial.

Nicola: Estoy acostumbrada a este trabajo, pero compartirlo además con mi mejor amigo me hizo sentir como si estuviéramos allí para divertirnos y ser creativos juntos.

Brooklyn, si solo pudieras usar un look el resto de tu vida, ¿cuál sería?

Un vaquero clásico, una camiseta blanca y unas deportivas.

¿Qué hay en tu armario sin lo que no puedas vivir?

Brooklyn: Las mismas respuestas que las anteriores.

Nicola: ¡No puedo vivir sin mis jeans de talle bajo!

¿Cómo describirías tu estilo?

Brooklyn: Mi estilo es prácticamente un uniforme: piezas sencillas que pueda mezclar y combinar. Nada demasiado complicado.

Nicola: “Minimal” la mayoría de los días, aunque también depende de mi estado de ánimo.

¿Cómo describiría Nicola tu estilo?

Brooklyn: ¡Cool!

¿Quiénes son tus iconos de estilo? ¿Quiénes te influencian?

Brooklyn: James Dean ha sido uno de mis mayores iconos y Nicola inspira mi estilo todos los días.

Nicola: Mi madre, mi abuela, Rihanna y Angelina Jolie.

¿Cuál es tu prenda favorita para combinar con unos clásicos jeans de Pepe?

Brooklyn: Una camiseta blanca básica y un par de zapatillas.

Nicola: Sin duda, una camiseta sin mangas básica de Hanes.

Brooklyn, ¿qué es lo que más te gusta del estilo de Nicola?

No importa lo que use Nicola, siempre lo hace suyo. La forma en que combina sus looks es totalmente única.

Nicola, ¿qué es lo que más te gusta del estilo de Brooklyn?

Siempre es fiel a sí mismo y nunca trata de ser otra persona que no sea él.

¿Cuál es tu prenda favorita en el armario de de Nicola?

Sus jeans de principios del 2000.

¿Qué te pones cuando no tienes tiempo para vestirte?

Brooklyn: Suelo ponerme mi uniforme: unos “Pepe”, deportivas blancas y una camisa blanca.

Nicola: Siempre un par de botas, mis jeans de tiro bajo, una camiseta sin mangas y una gorra de béisbol.

Describe el par de jeans perfecto...

Brooklyn: Los jeans perfectos son cómodos, rotos y fáciles de usar en el día a día.

Nicola: Me encantan los de talle bajo como el bootcut o el flare de Pepe. Mi película “ Lola James ” tiene lugar a principios de la década de 2000 y creo que me quedé atrapada en esa época, en términos de moda.

Describíos en tres palabras.

Brooklyn: Nicola es bella, inteligente y sexy.

Nicola: Amabilidad, talento y amor.

¿Recuerdas lo que estabas haciendo cuando te pusiste tu primer par de Pepe Jeans?

La primera vez que me probé unos Pepe Jeans fue en el fitting de la primera campaña, me gusto tanto cómo sentaban, que los seguí utilizando en casa.

Completa la frase: SÓLO NOSOTROS (Just Us) significa para mi...

Brooklyn: Hacer lo nuestro.

Nicola: Amor incondicional.