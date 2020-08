Brooklyn Beckham y Nicola Anne Peltz, ¿cigüeña en camino?

¡Qué maravilla!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que con esta pandemia que estamos atravesando cualquier buena noticia es bienvenida. Y claro, después de enterarnos por ellos mismos de que Brooklyn Beckham y Nicola Anne Peltz se habían comprometido, ahora han llegado rumores de que la pareja podría haber pasado ya por el altar y que su primer hijo en común podría estar en camino. ¿Las pistas?

- Brooklyn Beckham y Nicola Anne Peltz se han prometido.

- El carísimo anillo de compromiso de Nicola Anne Peltz.

Bueno, la verdad es que el hecho de que Victoria Beckham subiese una imagen de la pareja en la que Nicola luce un vestido de la firma de la ex Spice Girl y que le queda un poco holgado fue la primera. Pero bueno, ya se sabe que estas interpretaciones son un poco particulares. De hecho, no es que el vestido le quede grande, es que el estampado hace imposible saber si ahí hay barriguita o no.

Sin embargo, todo apunta a que Brooklyn y Nicola querrían formar una familia cuanto antes. Además, e hilando con el hecho de que se cree que también habrían pasado ya por el altar, todo esto vendría a cuento (de hadas) porque la pareja ha sido vista con sendas alianzas de oro en sus manos. Vaya, que ha habido boda. Secreto y con alevosía, pero boda.

De momento, habrá que esperar para saber si Victoria Beckham y David Beckham se convierten en abuelos y si Brooklyn y Nicola confirman boda y embarazo. La verdad es que nos haría muy felices porque, como os hemos dicho antes, en pandemia cualquier buena noticia es más que bienvenida.