Brooke Shields asegura que a los 55 años se siente con más confianza que nunca: "A las mujeres mayores de 50 no se nos ha terminado la vida'"

La actriz y modelo habla sobre sentirse a gusto y plena con su cuerpo.

"Llevaba los trajes de baño que tuvieran la mayor cantidad de tela posible. Hasta que mis hijas me dijieron: 'Mamá, es tan ridículo. Fue como verme a mí mismo a través de sus ojos, y de pronto decir: 'Espera un minuto, a las mujeres que tenemos más 55 años no se nos ha acabado la vida". La que habla es la actriz y modelo Brooke Shields. "Y es que si eres actriz y estas en este rango de edad es como que te dices rélajate tu carrera ya fue, pero no. En realidad está comenzando".

La actriz se confiesa así en una entrevista con la revista People en la que habla sobre la presión por la enterna juventud. Brooke ha sido fichada recientemente por la poderosa agencia IMG Models, y habla sobre su "nuevo comienzo" y algunas otras lecciones de vida que ha aprendido con el paso de los años.

"Solía ponerme en forma para estar bien para mis shows y trabajo. La razón era casi siempre la vanidad". Pero durante el confinamiento debido al coronavirus en su casa junto a su marido, el productor Chris Henchy y sus hijas, Rowan, 17 y Grier, 14, y sin acceso a un gimnasio, comenzó a publicar sus entrenamientos en casa. "Mis entrenamientos de Instagram fueron pensados para que fueran simplementes, accesibless, y una forma de estar en movimiento y generar endorfinas. Es divertido hacer ejercicios de brazos con dos botellas de vino", reconoce en la entrevista.

"Nunca fui delgada. Siempre fui atlética, lo que significa que no encajo en las tipicas tallas de las modelos. Mis hijas dicen que tengo curvas. Para ellas, las curvas son diferentes. Las celebran. Estoy aprendiendo de ellas", relata.

Y gracias a los consejos de sus hijas la actriz comenzó a publicar algunas fotos en bikini. "Trabajo todos los días. Este verano hice ejercicio. Gané confianza en mí".

Reconoce que antes no estaba en contacto con su cuerpo. "Casi no quería saber que existía. Cuando modelaba casi siempre el enfoque estaba en mi cejas y rostro". Y es que según explica, ella sentía que como no tenía el cuerpo de la talla de las modelos, pues entonces sentía que el foco solo debía estar en su rostro. Era como una manera de evitar ver que su cuerpo era bello aunque no cumpliera con esos cánones.

"Estaba en la clase de baile y la maestra solía decir 'Shields, ¿por qué no te miras a ti misma?'. Así que ahora con 55 años se dio cuenta de que sí que necesitaba verlo y aceptarlo.