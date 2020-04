La broma pesada que Kate Middleton y el príncipe Guillermo han hecho a sus hijos para mantenerles entretenidos durante el confinamiento

A los niños hay que mantenerlos entretenidos y, claro, ...

Kate Middleton y el príncipe Guillermo han concedido una entrevista para BBC Breakfast este viernes para charlar sobre la crisis de salud a estamos viviendo estas semanas a causa del coronavirus. Sin dejar de sonreír, los duques de Cambridge contaron cómo están llevando estos días de confinamiento en casa junto a sus hijos. Son precisamente los pequeños quienes están dando una lección estos días, a pesar de las ‘bromas pesadas’ de los duques.

George, de 6 años; Charlotte, de 4 años, y Louise (1 año) no se separan de la pareja en ningún momento, así que hay que tenerlos entretenidos para que no se aburran. "No se lo digas a los niños, pero les hemos tenido haciendo deberes durante las vacaciones. Me siento muy cruel", contó Kate, sobre las vacaciones de Semana Santa.

Los duques son muy estrictos con la educación de sus hijos, tanto es así que no les permiten estar mucho tiempo con pantallas. “El énfasis durante este tiempo estará en artes y manualidades, pintar y hacer cosas que no estén orientadas a la pantalla. Kate suele ser muy estricta con el tiempo frente a la pantalla y lo mantiene al mínimo ”, contó la experta la casa real británica Katie Nicholl a Okay.

Estos días, también les están sirviendo para reflexionar. “Pienso que ser positivo y poder hablar con amigos y familiares es crucial. Recibir algunos consejos e ideas sobre cómo abordar algunos de estos sentimientos extraños y circunstancias difíciles en las que nos encontramos es realmente importante, solo para animarnos durante las próximas semanas”, ha contado el duque.

Kate está convencida que esta pandemia va a modificar nuestra forma de ser. “Creo que va a cambiar drásticamente la forma en que todos valoramos y vemos a ahora mismo a las personas que están en primera línea. Hacen un trabajo extraordinario”.