Britney Spears: "Mi familia me hirió más de lo que se pueden imaginar"

Falta cada vez menos para que Britney Spears consiga por fin liberarse oficialmente de la tutela de su padre, sin embargo la cantante no se quedará tranquila hasta que se haga justicia, así lo ha confesado en un mensaje en Instagram

A.M

Britney Spears ha decidido compartir sus sentimientos y frustraciones con sus fans. La cantante ha compartido un sentido mensaje en su cuenta de Instagram en donde ha denunciado a algunos miembros de su familia por "herirla más de lo que se pueden imaginar" con su comportamiento.

"¿No os parece raro cuando organizáis viajes o comidas con la gente que queréis, pero sabes desde el principio que os dejarán plantados o se irán a los 10 minutos?", escribió Britney. "Es humillante y es como si todas las personas con las que me he sincerado me dijeran inmediatamente que se irían de viaje durante dos semanas.. Vale, lo entiendo... solo están disponibles para mí cuando les conviene... bueno, ahora ya no estoy disponible para ninguno de ellos", continuó. "No me importa estar sola ... y en realidad estoy cansada de ser comprensiva como la Madre Teresa ... si son groseros conmigo entonces he terminado... ¡¡¡Paz ✌🏼 !!!".

La estrella del pop compartió una imagen en la que se ve una mini máquina de escribir y unas rosas y decidió enviarle este mensaje a su familia. "Este mensaje es para mi familia por herirme tanto que nunca sabréis el daño tan profundo que me hicisteis!!!".

"¡¡¡Sé que la tutela está a punto de terminar pero aún quiero justicia !!!", concluyó.

Aunque la tutela de Britney aún no se ha terminado por completo, después de escuchar tanto a la cantante como a los abogados de Jamie en una audiencia judicial en septiembre, la jueza Brenda Penny acordó suspender a su padre, Jamie Spears, como tutor de su patrimonio. La destitución oficial de Jamie se decidirá en una audiencia posterior.

La jueza nombró al contable John Zabel como sustituto temporal hasta que se vea la petición de cese de la tutela de Britney el próximo 12 de noviembre.

Tras la decisión, el abogado de Britney, Mathew Rosengart, dijo a los medios de comunicación que la estrella del pop de 39 años estaba "feliz" por la decisión.

"Creo que se puede asumir que ella está muy feliz. El objetivo de esta lucha es liberar a Britney de su tutela antes de su 40 cumpleaños el próximo 2 de diciembre", aseguró el letrado.