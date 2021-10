Britney Spears es al fin libre de su tutela legal y estos son sus planes

Spears por fin celebra que su tutela legal a manos de su padre ha finalizado y, como era de esperar, ha hecho planes. Pero no son los que te imaginas.

Britney Spears se ha liberado por fin de la tutela legal a la que ha estado sometida durante 13 años. Las libertades que ha ido recuperando durante los últimos pasos hacia su libertad en los últimos meses -como conducir sola de nuevo o comprometerse con su pareja, Sam Asghari- nos hicieron pensar que, una vez fuese cien por cien libre de nuevo, Britney volvería a ser la misma de siempre y recuperaría el estilo de vida que llevaba antes. Pero parece que no va a ser así.

En los últimos días, la intérprete de 'One More Time' ha asegurado que, de momento, no volverá a los escenarios. Según ha explicado, actuar no está entre sus prioridades en ese momento, pero ha dejado la puerta abierta a la idea de volver a los escenarios en un futuro próximo.

De hecho, el último representante de Spears, Larry Rudolph, que trabajó con la estrella del pop durante 25 años, aseguró el pasado mes de julio que la última vez que habló con Spears, hace unos dos años y medio, la cantante le expresó sus deseos de "retirarse oficialmente".

En uno de los juicios por su libertad, Spears dijo sentirse "esclavizada" a manos de su padre, quien la obligaba a trabajar. "En California, lo único parecido a esto se llama tráfico sexual: hacer trabajar a cualquier persona en contra de su voluntad, quitarle todas sus posesiones (tarjeta de crédito, teléfono, pasaporte)", dijo la cantante en aquella ocasión.

Fue el pasado 29 de septiembre cuando Jamie Spears, padre de la artista, fue retirado de la tutela legal de su hija. Tras recibir la gran noticia, Britney ha asegurado que tiene a pesar de estar muy feliz por su victoria, tiene mucho trabajo que hacer hasta recuperarse de los daños que ha sufrido durante los últimos 13 años.

"Aunque hay cambios y cosas que celebrar en mi vida, ¡¡¡todavía tengo mucho que sanar!!!" escribió la cantante de 39 años el pasado sábado bajo un post que publicó en su perfil de Instagram. "Por suerte, tengo un buen sistema de apoyo y me estoy tomando tiempo para entender que está bien bajar el ritmo y respirar". Y concluyó: "Sólo a través del amor propio puedo rezar, amar y apoyar a los otros".