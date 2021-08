Liberación de Britney Spears: su padre dejará de ser su tutor legal

Según un documento judicial, Jamie Spears "está dispuesto a dimitir cuando sea el momento adecuado, pero la transición debe ser ordenada e incluir una resolución de los asuntos pendientes ante el Tribunal".

Julia García

Por fin Britney Spears está más cerca de la ansiada libertad. Después de unos meses duros enfrentamientos con su familia y de batallas judiciales para lograr que su padre deje de gestionar su carrera, sus finanzas y hasta su vida personal como lo hace desde el año 2008, parece que por fin Jaime Spears va a dejar de ser el tutor legal de la artista.

"Estoy aquí para deshacerme de mi padre y acusarle de abuso de tutela", explicó la intérprete del 'Oops I did it again' cuando la jueza le concedió el hecho de poder contratar su propio abogado y continuó: "esta tutela ha permitido a mi padre arruinar mi vida" ya que, según Britney, a lo largo de los 13 años que ha durado su tutela, se le han hecho prohibiciones que la impedían llevar a cabo una vida normal. "Eso no es abuso, es crueldad", sentenció.

El padre de Britney habla: "Salvé a mi hija del desastre"

Aunque la fecha prevista para la audiencia es el 29 de septiembre y Jamie Spears aún no ha aceptado renunciar como conservador de bienes de la cantante, en un documento jurídico presentado el jueves 12 de agosto en Los Ángeles por el abogado de progenitor de Britney puede leerse que está dispuesto a facilitar la transición a un nuevo tutor pese a que dice "No hay, de hecho, motivos reales para suspender o eliminar a Jamie Spears como garante del estado de Britney y es más que discutible si un cambio de tutor ahora será en beneficios de los intereses de ella".

Según este escrito, él salvó a su hija "del desastre, le dio apoyo cuando más lo necesitaba, la protegió a ella y a su reputación y facilitó la recuperación de su carrera" por lo que no entiende el por qué de este deseo de su hija. "Sin embargo dado que él se ha convertido en el objetivo de los ataques, no cree que una batalla pública con su hija sobre su servicio como tutor vaya a favor de sus intereses. Así que acepta su injustificada supresión y Jamie Spears tratará de trabajar con el tribunal y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada hacia el nuevo protector", continúa el informe que termina diciendo que "Jamie Spears será siempre el padre de Britney y la amará de manera incondicional y procurará lo mejor para ellas".

Mathew Rosengart, el que ha sido contratado por Britney Spears como abogado para lograr ser libre, ha anunciado que están "satisfechos porque Jamie Spears ha concedido que debe ser depuesto" aunque "decepcionados por los vergonzosos ataques a ella y otros".

El letrado continúa diciendo en su declaración que "Esperamos continuar nuestra enérgica investigación sobre la conducta del Sr. Spears y otros, durante los últimos 13 años, mientras cosechó millones de dólares de la herencia de su hija, y espero tomar la declaración jurada del Sr. Spears en el futuro cercano. Mientras tanto, en lugar de hacer acusaciones falsas y tomar golpes bajos contra su propia hija, el Sr. Spears debería permanecer en silencio y hacerse a un lado de inmediato".