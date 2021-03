La cantante tiene la custodia compartida de Jayden, de 14 años, y Sean Preston, de 15, con su exmarido, Kevin Federline.

Hacía tiempo que Britney Spears no compartía un posado familiar en sus redes sociales, por eso todos sus fans han enloquecido ante su última publicación: una foto en la que aparece junto a sus dos hijos, Jayden y Sean Preston, que se han convertido en dos adolescentes "caballerosos y amables", en palabras de la cantante, y "más altos que su madre", según apuntan sus seguidores.

La artista, que continúa inmersa en una dura batalla legal contra su padre para recuperar su propia tutela, ha aprovechado la ocasión para hacer una bonita reflexión sobre la maternidad: "Es una locura cómo vuela el tiempo... ¡Mis chicos están tan grandes ahora! Lo sé, lo sé, es muy difícil para cualquier madre, especialmente para una madre con niños, verles crecer tan rápido. Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que algo he debido hacer bien", comienza su texto.

Además, Britney ha justificado la ausencia de sus hijos, que ya tienen 14 y 15 años respectivamente, en sus perfiles sociales. "No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en esa edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente", explica.

La intérprete de 'Toxic' también ha querido bromear con la situación: "He hecho todo lo posible para crear esta edición genial y supongo que... ¡finalmente me ha dejado publicarla! Ahora ya no me siento excluida... y voy a ir a celebrarlo... oh, vaya, supongo que las mamás geniales no hacen eso... ok, solo leeré un libro".

Cambios en la custodia compartida

Los hijos de Britney Spears son fruto de su relación con el bailarín Kevin Federline, con quien estuvo casada entre 2004 y 2007. Hasta hace aproximadamente un año y medio, la cantante compartía la custodia de sus hijos al 50% con su exmarido, pero un incidente entre uno de los niños y Jaime Spears -padre de la cantante y la pieza central del movimiento #FreeBritney- provocó un cambio en la tutela de los menores que perjudica a la artista, quien ahora solo pasa con sus hijos el 30% del tiempo.