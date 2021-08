Britney Spears explica el significado de sus fotos 'topless'

La cantante asegura que posar sin sujetador y con poca ropa es su intento por recuperar su cuerpo después de años de sentirse acomplejada y avergonzada por su aspecto.

Britney Spears no deja de ser noticia. Primero porque tras 13 años de silencio, la que fuera estrella del pop, se atrevió a contar y narrar la pesadilla que ha supuesto para ella estar bajo la tutela legal de su padre durante tantos años. Después explicó que durante todo este tiempo, Jamie Spears ha administrado sus finanzas de tal manera que no le ha permitido decidir por sí misma. Cansada de vivir bajo este régimen, la cantante de 'Baby one more time' ha pedido a la justicia estadounidense que la "libere" del control de su padre.

Y aunque la intérprete aún no ha conseguido ganar la batalla legal por su emancipación legal, continúa su lucha desde la redes sociales. Lo que en un principio parecía una simple serie de fotos de ella sin sujetador ahora parece que es toda una reivindicación.

Así lo ha querido explicar la propia cantante. Britney ha compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 33 millones de seguidores, una sesión de fotos donde se ha dejado ver topless, cubriendo sus pechos con una rosa roja. “No chicos, no me he operado el pecho, ni estoy embarazada ¡¡¡Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida", reza al pie de la imagen.

Según Britney, posar sin sujetador y con poca ropa es su intento por recuperar su cuerpo después de años de sentirse acomplejada y avergonzada por su aspecto mientras actuaba.

"Cuando una mujer quieren quitarse una prenda, y no hablo de un club de striptease, sino de algo más sencillo como cuando estas en tu coche y es verano y llevas una estúpida camisa de manga larga y te la quitas, y te das cuenta de que te sientes mejor, entonces te ves mejor. He realizado miles de shows en lo que me he quitado ropa y durante mucho tiempo no sentía que me veía bien, sentía vergüenza... Pero ahora quiero sentirme más ligera, más a gusto", ha escrito.

Y es que Britney asegura que ha sentido el peso del mundo sobre sus hombros y quiere "verme de una manera más ligera". "Soy una mujer .... una mujer hermosa ... sensible que necesita mirarse a sí misma en mi forma más pura !!!".

La exniña Disney ha dejado claro que esto no marcará una tendencia y que no hará “fotos topless” por el resto de su vida porque “se volvería aburrido”. “Y admito que los comentarios de FREE BRITNEY después de que me quité la camisa fueron, en realidad, jodidamente divertidos”, cuenta.

La cantante ha aprovechado para agradecer a sus seguidores el apoyo durante el juicio para poder poner fin a la custodia por parte de su padre. “La campaña Free Britney comenzó con todas esas increíbles camisetas rosas Free Britney ¡¡¡Hace 3 años!!! El movimiento tiene un significado mucho más profundo de lo que puedas imaginar. Mis fans siempre han sido increíbles y los amo a todos”, concluye.