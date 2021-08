Las últimas intervenciones de la artista en Instagram han provocado que el integrante de una de las boybands más famosas de todos los tiempos opine sobre lo que cree que es mejor para ella.

Julia García

El topless de Britney Spears en Instagram sigue generando polémica. Tras ganar la primera batalla contra su padre Jamie Spears por la terminación de su tutela y que deje de administrar su fortuna en plena lucha por su libertad, la artista quiso celebrar su éxito en los juzgados con este sensual posado que enseguida se hizo viral en las redes sociales, las mismas que desde hace meses ha convertido en un espacio personal en el que expresar cómo se siente en cada momento.

De ahí que haya compartido momentos suyos bailando, pintando, cocinando y protagonizando escenas románticas con su novio, entre muchas otras cosas, pero sobre todo, le sirven para vomitar todo lo que se le pasa por la cabeza y eso es algo que según Brian Littrell es un gran error.

El componente de los Backstreet boys ha sido preguntado por TMZ sobre toda lo que está ocurriendo con la responsable de éxitos como 'Baby one more time' y su respuesta ha sido que debería ser más "cautelosa" con lo que comparte con sus seguidores porque podría pasarle factura. "La están mirando con microscopio", advierte.

"Es una joven inteligente. Ha crecido en este negocio, es complicado. Es difícil estar en este negocio durante tanto tiempo" ha explicado Brian, quien afirma querer lo mejor para Britney Spears y por este motivo le recomienda "ser inteligente" y tener cuidado.

Este no es el único integrante de los Backstreet boys que se ha pronunciado sobre el movimiento #FreeBritney. Hace unas semanas era AJ McLean quien relataba cómo había sido su último encuentro con su compañera de profesión con detalles reveladores sobre el estado de la cantante en la actualidad.

"Es mi vecina y nos vemos mucho porque va a mi mismo supermercado. Hay una tienda increíble de magdalenas a la que también vamos a menudo. Aunque no suelo charlar con ella cuando me la topo porque nuestra última interacción me rompió el corazón. En esa ocasión estaba con un caballero, supongo que un guardaespaldas o chófer. Entré al local, me miró directamente y le dije: ‘¡Oye, soy AJ!’ Tenía una cara frágil, como si no supiera quién estaba allí. Tardó un minuto en darse cuenta de que era yo. Luego se dio cuenta, nos abrazamos y charlamos brevemente, pero me di cuenta de que no era ella. Era como si no estuviera mirando a la persona que conocí hace años", explicó AJ en una entrevista, en la que terminó pidiendo que toda la polémica en torno a su libertad terminara. "Sé que mucho de eso tiene que ver con lo que sea que le están dando, y es una locura. No es justo y no está bien", concluyó.