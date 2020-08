Brad Pitt pone rumbo a Francia con la modelo alemana Nicole Poturalski

¿Pareja a la vista?

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Paren rotativas (o lo que quiera que se pare ahora en este mundo tecnológico y digital en el que vivimos) porque Brad Pitt podría tener el corazón contento (y ocupado). Sí, amigas, cuando no teníamos suficiente con estar atravesando una pandemia, ahora resulta que el actor de 'Once Upon A Time in Hollywood' se ha trasladado hasta la casa que posee en el sur de Francia para pasar unas vacaciones junto a la modelo alemana de 27 años Nicole Poturalski.

La pareja ¿de amigos? se alojará en el Château Miraval, propiedad que compraron Angelina y Brad en 2011 por la nada desdeñable cantidad de 67 millones de dólares. En cuanto a ella, se sabe que acaba de ser fichada por la agencia de talentos de Los Ángeles, Next Management, y que ha cerrado su cuenta en Instagram recientemente. ¿Por qué?

De hecho, las únicas imágenes que se tienen de la pareja han sido captadas por el periódico 'Daily Mail' que los ha pillado cuando llegaban al aeropuerto de Le Castellet (Francia).

Una noticia que llega justo después de que Angelina Jolie se pronunciara en un comunicado sobre los recientes cambios en el proceso de divorcio que todavía mantiene con el actor y padre de sus seis hijos.

Todo comenzó hace unas semanas cuando el equipo de abogados de Angelina Jolie pidió que se cambiase el juez que estaba llevando su caso. ¿Por qué? Porque uno de los abogados de Brad Pitt tenía (y tiene) negocios en común con el juez y eso podría llevar a que este no fuese todo lo imparcial que debería. Algo que el equipo legal del actor tachó de "táctica para alargar más aún el divorcio" y "maniobra que daña el bienestar de los hijos de la pareja".

Y aunque ambos actores siempre han sido muy cautos a la hora de hablar de manera pública sobre todo este proceso, ahora una de las abogadas de Angelina ha decidido lanzar un comunicado en nombre de su clienta. "La única manera en la que los litigantes pueden confiar en el proceso es que todos los implicados puedan estar seguros de que hay transparencia e imparcialidad", ha asegurado Samantha Bley DeJean respecto a la petición de que se cambie de juez.

Ahora solo queda esperar para saber si Angelina gana este nuevo pulso que hace que su divorcio de Brad Pitt aún no vea la luz al final del tunel.