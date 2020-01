Brad Pitt y Jennifer Aniston se sentarán (casi) juntos en los Globos de Oro

Un sueño hecho realidad.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que la entrega de premios de los Globos de Oro de este año contará con dos grandes protagonistas: Jennifer Aniston y Brad Pitt. Y es que desde que la pareja se divorciase, muchos son los que sueñan con un posible reencuentro romántico. Mientras ese momento llega (si es que ocurre alguna vez), podemos empezar a calentar motores gracias a que los organizadores de la gala han decidido que sentarán a los actores juntos. Bueno, matizamos. Ni Jennifer ni Brad compartirán mesa, pero sí que se sentarán en mesas contiguas.

Efectivamente. Según ha podido confirmar el periódico 'Daily Mail', todo se trataría de una cuestión de marketing. Conscientes del potencial de esta pareja, la organización de los Globos de Oro habría decidido aprovechar que ahora los dos están solteros y parece que vuelven a ser amigos, para conseguir atraer una mayor audiencia. Y sí, puede parecer algo muy estudiado y poco casual, pero también deja claro que la relación entre Jennifer y Brad es mejor que nunca.

Segun asegura el 'Daily Mail', los agentes de ambos no habrían puesto pegas al hecho de que los sienten tan cerca, a pesar de que ambos intérpretes saben que serán la 'comidilla' de la noche. "No se trata de utilizarlos, pero sí de generar un poco de expectación ante uno de los reencuentros más esperados por el gran público", asegura una fuente consultada por el periódico británico.

Así pues, ambos podrían dedicarse alguna mirada o incluso saludarse delante de las cámaras y eso sería todo un 'bombazo'. Además, la entrega de estos premios será una gran noche para ambos. Él opta a hacerse con el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto por su papel en Once Upon A Time in Hollywood y ella ha sido nominada como Mejor Actriz en una serie de televisión por su trabajo en The Morning Show.