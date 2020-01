Que alguien te coja la mano y sonría como Brad Pitt a Jennifer Aniston en el backstage de los SAG Awards 2020

Esas miradas, esos gestos, esa emoción y alegría por el otro... ¡las redes sociales desean una reconciliación!

Puede que lo nuestro por una reconciliación de Brad Pitt y Jennifer Aniston sea locura, o más bien obsesión. Pero es que al ver cómo él le cogió la mano y le sonrío en el backstage de los SAG Awards 2020, nos hemos enamorado (otra vez) de ellos. ¿Y si vuelven a ser pareja?

Anoche tuvo lugar en Los Angeles una de esas entregas de premios previas a los Oscar en las que las actrices y actores despliegan toda su elegancia sobre la alfombra roja. Y como ya ocurrió en los Globos de Oro, Brad y Jennifer tenían que coincidir y el mundo entero detenerse para ver cómo reaccionaban al verse. Puede que exageremos, pero esta historia de amor no llegó a todas.

Además, se convirtió en una noche muy especial para ambos. Mientras que se alzaba con el premio a mejor actor de reparto por su papel en 'Érase una vez en Hollywood', ella hacía lo propio ganando el SAG Award a mejor actriz de reparto por la serie 'The Morning Show'. Hecho que hizo que ambos no pudiesen reprimir su alegría por el otro. Es más, tal y como recogen medios como 'E News!', él no aparto la mirada de la pantalla mientras Aniston agradecía emocionada este reconocimiento.

Pero LA IMAGEN vino después, cuando ambos se encontraron en el backstage donde esperaban los premiados. Los dos coincidieron y… ¡saltaron chispas! Y no pienses que esto ha ocurrido solo en nuestra cabeza, pues las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la química, de la sonrisa de ambos y de como Brad Pitt cogía la mano de Jennifer Aniston.

Esa misma emoción con la que se miraban allá por 2002, cuando ellos estaban juntos y nosotras todavía creíamos en el amor.