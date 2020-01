Quédate con quien te mire como Jennifer mira a Brad.

El discurso de Brad Pitt ha sido el momento más comentado de los Globos de Oro 2020... gracias a la (inesperada) reacción de Jennifer Aniston.

Hace más de una década que se separaron, pero los fans de la pareja nunca han dejado de soñar con una posible reconciliación. Y lo que ha ocurrido esta madrugada durante la ceremonia va a dar mucho que hablar al respecto.

Desde que se anunció que Jennifer y Brad se sentarían (casi) juntos en los Golden Globes, las redes no han dejado de imaginar cómo sería el reencuentro público de uno de los matrimonios más queridos de Hollywood. ¿Habría saludo ante las cámaras? ¿Posarían en el 'photocall'? Nada de eso, amigas. Ha sido todavía mejor.

La organización de la gala, consciente del tirón mediático de ambos, decidió sentarlos en mesas contiguas para deleite de todos sus seguidores; pero lo que nadie podía imaginar es que las cámaras acabarían captando uno de los grandes 'momentazos' de la noche precisamente cuando más separados (físicamente) se encontraban.

Tras ganar el Globo de Oro a mejor actor secundario por su papel en 'Érase una vez... en Hollywood' ('Once upon a time in Hollywood'), Brad Pitt ha subido al escenario para agradecer su victoria con un divertido discurso -en el que hizo un guiño a su compañero de reparto, Leonardo DiCaprio, haciendo referencia a 'Titanic': "yo sí que habría compartido la puerta contigo"-... y la mirada de Jennifer Aniston, escuchando atentamente y aplaudiendo con gesto de orgullo sus palabras, se ha hecho viral.

La actriz, que también acudía en calidad de nominada por su trabajo en la serie de televisión 'The Morning Show' con un look de Dior, no ha podido ocultar el cariño que a día de hoy mantiene por su exmarido y su cara lo dice todo. Y es que actualmente la (ex) pareja pasaría por uno de sus mejores momentos: ambos vuelven a estar solteros y, según todos los rumores, su relación de amistad volvería a estar en pleno auge; tanto que habrían pasado parte de las Navidades juntos en casa de la intérprete.

Por supuesto, las redes sociales no han tardado en ilusionarse ante la reacción de Jennifer Aniston al discurso de Brad Pitt en los Globos de Oro 2020 pero, seamos realistas, ¿cómo no caer rendidas ante los gestos de complicidad de una de las parejas más míticas (y guapas) de la historia del cine?