Por soñar... Brad Pitt y Adele podrían ser la nueva pareja sorpresa del verano

¡Fantasía!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que Ben Affleck y Ana de Armas no son los únicos que nos dejaron con la boca abierta cuando hicieron oficial su relación. Un amor que sigue viento en popa a toda vela y del que la actriz no duda en presumir vía Instagram cada vez que tiene ocasión. Y eso que al principio se rumoreó que podría estar manteniendo una relación con Bradley Cooper, quien recientemente ha sido emparejado con Jennifer Garner, exmujer de Ben Affleck. Líos de Hollywood, ya sabéis.

Pues bien, ahora resulta que la prensa internacional se está frotando las manos con un posible romance entre Brad Pitt y Adele. Sí, tal y como lo leéis. Ambos solteros, guapos, exitosos y con un pasado, presente y futuro profesional maravilloso, puede que hayan decidido comenzar a conocerse en un plano más... amoroso.

"Brad no solo piensa que ella es hermosa. Se ríen cada vez que pasan el rato o hablan por teléfono", asegura una fuente consultada por el diario de las Américas. Que mira, hablar por teléfono con Brad Pitt debe ser una fantasía muy loca, las cosas como son. No nos engañemos.

Eso sí, la fiabilidad de estas informaciones, como suele pasar en estos casos, es un poco débil. Vaya, que no sabemos cuánto de verdad habrá en esto de que a Brad le gusta Adele. Sí, sabemos que lo que acabamos de escribir es muy 'teenager', pero es lo que hay.

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en al alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2019 Ver 5 fotos

"Brad espera que entre ellos haya una oportunidad real. Pero no está seguro de que Adele sienta lo mismo. Es consciente de que ella no está buscando volver a una relación estable después de 7 años de matrimonio y el posterior divorcio" asegura la misma fuente. Bueno Brad, tú tranquilo que si ves que lo de Adele no tira para adelante, nosotras estamos aquí en España disponibles para charlar contigo vía teléfono (con el coronavirus ya iremos a Hollywood más adelante) cuando tú necesites. Faltaría más.