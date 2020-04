El bonito mensaje durante el confinamiento de Miriam Giovanelli a su hija Renata (además de desvelar qué significa el nombre)

La pequeña cumple su quinto de mes de vida.

Las emociones están a flor de piel. Nunca una frase hecha había cobrado tanto sentido como durante la cuarenta. Casi seis semanas encerrados en casa dan para mucho: miedo, felicidad, incertidumbre, alegría, tristeza también, agobio por momentos, paz en otros... Cada cual, dependiendo de su momento vital y sus circunstancias habrá experimentado unas más que otras, pero casi todos hemos paladeado un poco de cada estas y otras que no hemos citado.

Tener un bebé en casa no hace más que exagerar todavía más esta montaña rusa emocional, y desahogarse de un modo un otro es necesario. Miriam Giovanelli lo ha hecho a través de Instagram escribiendo un texto a su hija Renata, que acaba de cumplir cinco meses de vida, y no puede ser más bonito lo que le ha salido del corazón. Tanto que incluso aquellas mujeres que no sean madres conectarán de lleno con sus palabras.

"Renata, cuando naciste nos pareció bastante guay que llevaras impreso en tu nombre la importancia de saber renacer. Tu primer nacimiento fue cosa mía (de nada), pero una vez en el mundo te tocaría a ti reinventarte una y otra vez y quisimos que tu nombre te sirviese de recordatorio cada vez que la vida te pusiera ante la tesitura de tener que recomponerte y volver a empezar. En el amor, la amistad y el trabajo. En tus pasiones y sueños. Tómate el sufrimiento como un (breve y necesario) impulso para abrir horizonte y descubrir nuevos caminos, hija", así comienza el extenso texto -para estar escrito en Instagram- que la actriz ha querido compartir en público con el objetivo, como ella misma dice también en el mensaje, de que Renata lo encuentre en el futuro gracias a "la destreza tecnológica que tendrá tu generación".

La coprotagonista de 'Velvet' ha aprovechado la ocasión para hacer también un guiño a su marido, el arquitecto Xabier Ortega, dejando constancia en sus palabras de un deseo de este: "Tu padre @xabierortega_ me dice que no desaproveche la oportunidad y te pida desde el futuro que recojas tu cuarto. Por algo se preocupó en llenarte el armario de clasificadores que permiten la categorización jerárquica, el cromatismo ascendente y el diógenes descendente", ha escrito Giovanelli a medio camino entre la admiración y la ironía, antes de rematar la leyenda acompañada por una imagen de ella con su bebé con una frase que dice mucho de la química y la conexión que tiene la pareja. "Tu madre fue desordenada, pero puso un arquitecto en su vida (que cada uno juzgue a conveniencia). Feliz vida, Renata".

Giovanelli y Ortega se casaron en el año 2017 con sendos lookazos; no en vano son una de las parejas más estilosas y atrevidas de la crónica social española, y el pasado mes de noviembre dieron la bienvenida a su primera hija en común, a la que bautizaron con un nombre que seguramente no se imaginarían que cobraría tanto sentido apenas unos meses después de tomar la decisión. Renata, hoy, todas las mujeres nos vemos identificadas con tu precioso nombre, "la mujer que volvió a nacer".