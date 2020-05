El bonito mensaje de Dani Rovira sobre Álex Lequio que nos ha emocionado

Triste pérdida.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

El 13 de mayo se conocía la noticia del fallecimiento de Álex Lequio. Tras dos años luchando contra el cáncer, el joven fallecía dejando a su familia y amigos totalmente destrozados. Una pérdida de la que el actor Dani Rovira se hacía eco para compartir con sus seguidores el bonito detalle que había tenido el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio con él cuando esté desveló que también luchaba contra un cáncer.

"No conocía de nada a Alex Lequio, aún así, me mandó un par de mensajes privados por Instagram, llenos de cariño y buena energía. Dándome ánimos. Hoy leo que nos ha dejado. Y siento una extraña y enorme pena. Todo mi cariño a su familia y amigos. Tuviste que ser un gran tipo...", escribía en su cuenta de Twitter.

Unas horas más tarde, Ana Obregón decidía coger las riendas de su cuenta de Instagram para despedirse del que era su único hijo.

Quien también recurrió a redes sociales para despedirse públicamente de él fue su hermano, Clemente. “Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted (Respira profundo. Disfruta la vida. Algunos lo dan por sentado)'. Este era su último mensaje. Te quiero, Álex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar que ya no estás sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado", escribía junto a seis imágenes en la que podemos ver a Ana Obregón, Alessandro Lequio y a varios amigos en común de Clemente y Álex.