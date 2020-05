La boda secreta de Gigi Hadid y Zayn Malik que tiene a sus fans 'loquitos' perdidos

Paren rotativas.

Todos atentos porque esta podría ser la otra gran noticia del día (junto a la increíble y saludable pérdida de peso de Adele). Gigi Hadid y Zayn Malik podrían haberse casado en secreto o, de no haber sido así, podrían estar comprometidos. ¡Alegría! Un enlace secreto, claro está, del que sus fans se habrían percatado por un supuestamente nuevo tatuaje que el cantante luce en uno de sus brazos.

Resulta que Zayn ha mostrado recientemente un tatuaje en el que se puede leer un extracto del poema 'On Marriage' ('Sobre el matrimonio'), que es un texto que suele leerse en las celebraciones de boda. "Cantar y bailar untos y sed felices, pero también dejad al otro sus momentos de soledad. Ofreceros vuestros corazones, pero no para que se los queden. Permaneced juntos, pero no demasiado juntos. Porque los pilares de un templo están separados. Como el álamo y el ciprés que no crecen bajo la sombra del otro".

— georgethejeweler on Instagram story pic.twitter.com/J1Lnb1dH9T — Zayn Malik Updates (@ZaynReport) May 2, 2020

Vaya, lo que viene siendo que quieras mucho a tu pareja pero que también le dejes su independencia. Dicho con palabras menos bonitas. Así pues, y dado que la pareja está esperando su primero hijo juntos, no sería nada descabellado pensar que se han dado el 'sí, quiero'.

Fue su madre la que primero confirmó la feliz noticia del embarazo: "Estamos todos encantados. Me hace muchísima ilusión convertirme en abuela en septiembre, sobre todo después de perder a mi madre recientemente. Pero esta es la belleza de la vida, unas almas nos abandonan y otras nuevas llegan. Nos sentimos tremendamente bendecidos".

Horas más tarde, la propia Gigi concedía una entrevista desde su casa y confirmaba ella misma la noticia. "Obviamente, habríamos deseado poder anunciarlo bajo nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados, felices y agradecidos por el apoyo y por todos los buenos deseos", le contaba Hadid a Jimmy Fallon, quien no dudaba en felicitarle emocionado por la confirmación de su embarazo.