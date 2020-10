¿Boda de Paula Echevarría y Miguel Torres? Amigas, este anillo de compromiso ha hecho que saltaran todas las alarmas

Lo confesamos: estamos ‘living’.

Woman.es

Bueno, bueno, bueno… ¿acaso es que este 2020 no va a dejar de sorprendernos? Mira que lo teníamos complicado con la pandemia, confinamientos, pero hace unas semanas llegó Paula Echevarría y nos dio una noticia bomba: estaba embarazada y esperaba su primer hijo junto a Miguel Torres. Cuando todavía no nos habíamos superado de esta gran y buenísima noticia en este 2020 tan convulso, un anillo ha vuelto a destapar los rumores de boda.

- Miguel Torres tiene que presentarse a MasterChef en cuanto acabe la cuarentena.

- El beso más tierno y especial de Paula Echevarría y Miguel Torres.

¿Se casan Paula Echevarría y Miguel Torres? No es la primera vez que que aparecen este tipo de rumores, de hecho, hace un par de años varios medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia. Sin embargo, la actriz pronto salió a desmentirlo. "No entra dentro de mis planes, aunque no quiere decir que no lo vaya a hacer", declaró Paula en alguna ocasión.

Ahora, a raíz de un story de Instagram, han vuelto todos los rumores, algo que cobra fuerza después de que la pareja hiciera público su paternidad La actriz compartió un vídeo en el que mostraba a sus seguidores el libro de Paula Ordovás (Come bonito, entrena sexy). Y en su mano, un anillo, sencillo y discreto, que podría pasar por un anillo de pedida. De momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado, pero a nosotras, tenemos que confesarlo, nos encantaría ver a Paula Echevarria vestida de novia y tan feliz como ahora.