¡Boda a la vista! Brooklyn Beckham y Nicola Anne Peltz se han prometido

El hijo de los Beckham y la modelo anuncian que van a casarse próximamente.

Todavía sin habernos repuesto del todo de la historia confesada por David Beckham en el vigésimo primer aniversario de su boda con Victoria Beckham sobre cómo le confesó a uno de sus mejores amigos, Gary Neville, que le gustaba esa chica que salía en la televisión en ese momento cantando con sus compañeras de las Spice Girls, Brooklyn, el hijo mayor de los cuatro que tiene la pareja, ha anunciado a bombo y platillo en su perfil oficial de Instagram una noticia sorprendente: ¡se casa!

"Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor esposo y el mejor papá algún día ❤️ Te amo bebé", son las palabras que ha escogido el fotógrafo para hacer público su compromiso con la actriz y modelo norteamericana Nicola Anne Peltz.

La neoyorkina no ha dudado en compartir la misma foto que Brooklyn, una imagen que según ha confesado ella misma fue tomada por Harper Seven, por lo que tiene un componente sentimental añadido al que ya de por sí tiene el hecho de que sea la elegida para este momento tan importante en la vida de ambos. "Me has convertido en la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu amor es el regalo más preciado. Te amo mucho bebé, y gracias Harper por esta foto", ha escrito Peltz, que posa en la foto en cuestión con un bonito vestido amarillo sin mangas.

Ambos jóvenes, él veintiún años y ella veinticinco, salen juntos desde finales del año pasado, pero su relación ha sido firme desde el primer momento, y prueba de ello es lo mucho que se ha dejado ver en estos meses junto a su familia política, sobre todo con la que pronto será su suegra, Victoria Beckham.

Precisamente la diseñadora ha sido la primera miembro del famoso clan familiar en felicitar a la pareja en sus redes sociales, y lo ha hecho a lo grande, mostrando su enorme alegría por el anuncio del compromiso de su primogénito: "¡La noticia más emocionante! ¡No podríamos estar más felices de que @brooklynbeckham y @nicolaannepeltz se casen! Deseándoles mucho amor y toda una vida de felicidad 🙏🏻 Todos los queremos a ambos", ha concluido su mensaje de felicitación, citando a sus otros tres hijos, Romeo, Cruz y Harper Seven, y a su marido David.

¿Se casará también de morado el bueno de Brooklyn? Parece altamente improbable, pero teniendo en cuenta la inspiración evidente que es su padre para él, no nos extrañaría que le hiciera un guiño en su boda. ¿Irá Victoria de blanco como a la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos? ¡Qué ganas teníamos de anunciar un bodorrio de los que promete emociones fuertes!