Bob Dylan, acusado de abuso sexual a una niña de 12 años en 1965

La demanda de la denunciante identificada como J.C. señala que el legendario músico utilizó su estatus para ganarse la confianza de la supuesta víctima "como parte de un plan para asaltar y abusar sexualmente de ella".

Julia García

Una mujer de 68 años de la localidad de Greenwich (Connecticut) identificada con las iniciales de J.C. ha presentado una demanda en el Tribunal Supremo de Manhattan contra Bob Dylan por presuntos abusos sexuales cuando ella tenía 12 años.

El cantautor Bob Dylan ha sido acusado por este suceso que tal y como recoge la denuncia tuvo lugar en su apartamento de Nueva York en 1965 tras haber recurrido a "drogas, alcohol, y amenazas de violencia física" justo después de un "periodo de seis semanas entre abril y mayo de 1965 en el que se hizo amigo y estableció una conexión emocional con la denunciante" para que la víctima estuviera menos cohibida.

Según puede leerse en la documentación aportada junto a la demanda interpuesta el pasado viernes 13 de agosto, estos abusos que se repitieron en varias ocasiones en el Hotel Chelsea en el que el músico vivía cuando la víctima era menor de edad le causaron a esta una serie de daños emocionales y psicológicos que perduran "hasta la actualidad" y esto ha repercutido en que haya sufrido depresión y ansiedad permanentes que no le han permitido llevar a cabo actividades normales.

La respuesta de Bob Dylan

El artista de nombre Robert Allen Zimmerman no se ha pronunciado al respecto tras haberse conocido esta noticia pero sí que ha hablado Daniel Isaacs, el abogado del responsable de éxitos como 'Blowin' in the wind', quien ha negado los hechos afirmando que "La denuncia habla por sí sola" ya que ha sido justo un día antes de que llegara a su fin el periodo que se había abierto en Nueva York para presentar cargos de abusos sexuales infantiles que habían prescrito bajo una ley aprobada en el estado en febrero de 2019 cuando se ha hecho pública.

"Estas acusaciones de 56 años de antigüedad no son verdaderas y serán defendidas vehementemente", asegura el letrado en declaraciones al portal Page Six que es el que ha dado la exclusiva.