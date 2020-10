Ha pasado.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Emma Roberts es una de las actrices más exitosas de su generación y ahora está viviendo un momento muy dulce en lo que respecta a su vida personal. La intérprete y su chico, el también actor Garrett Hedlund, están esperando el que será su primer hijo en común y aunque ambos intentaron llevar la noticia en la intimidad el máximo tiempo posible, fue la madre de ella, Kelly Cunningham quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram.

-Emma Roberts dice que utilices este aceite para evitar las estrías durante tu embarazo.

-Emma Roberts y su vestido más romántico para celebrar su 'baby shower'.

"Fui yo la que le compré un iPhone a mi madre porque quería que pudiésemos hacer FaceTime y mensajearnos. Y bueno, todo fue bien durante un tiempo. Ella se hizo Instagram, comenzamos a seguirnos y todo fenomenal", ha dicho en una entrevista concedida al 'The Tonight Show'. Sin embargo, en el momento en el que Emma se quedó embarazada, algo sucedió.

Los mejores looks de Emma Roberts con pantalones vaqueros (en todas sus versiones) Ver 9 fotos

"Yo estaba en un avión cuando de repente me empezaron a llegar miles de notificaciones a mi perfil dándome la enhorabuena por mi embarazo. Yo no lo había confirmado, pero vi que mi madre sí lo estaba confirmando a todos aquellos que le estaban preguntando en su muro de Instagram. No podía llamarla porque estaba en el avión, así que le envié un privado pidiéndole que parara", recuerda de manera divertida.

"Ella me dijo que pensaba que yo lo había confirmado y yo le dijo que no, que había salido en los periódicos pero que yo no quería anunciarlo todavía. Fue entonces cuando la bloqueé", asegura. "Fue como mi 'venganza', pero esa misma noche me escribió un mensaje diciéndome que si la había bloqueado y yo le dije que sí", confiesa divertida.

"Seguro que es una buena historia que contarle al bebé cuando nazca. Pero sí, definitivamente comprarle el iPhone a mi madre no fue la mejor idea de todas", confirma la actriz.