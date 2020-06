La actriz presume de tipazo en Instagram con una sugerente foto y las redes sociales se enloquecen.

Woman.es

Blanca Suárez es una de las actrices del momento. La serie 'Las chicas del cable' es todo un éxito y ella toda una estrella de Instagram. Y es que es la única capaz de revolucionar las redes sociales y dejarnos en shock con un simple "viaje en el tiempo". Y es que aunque en varias ocasiones la hemos visto con poca ropa, nunca antes la habíamos visto posar así de sugerente.

- Blanca Suárez confirma que siguen siendo tendencia los colgantes con iniciales y lo lleva con la estrella de la temporada: collares con peces

- Después de ver el último (y emocionante) tráiler de 'Las chicas del cable' tenemos los pelos de punta

Se trata de un selfie que la actriz se ha hecho frente al espejo de un baño en el que posa totalmente desnuda, aunque la ha censurado para no mostrar más de lo debido. Y obviamente, la imagen no ha pasado desapercibida. Sus más de cuatro millones de seguidores no han tardado nada en dedicarle piropos.Comentarios como: "Guapa", "Eres preciosa", "Pero que diosa", "Antes, ahora, eres siempre guapa", "Llena de luces y sombras, pero siempre perfecta", "Blanca Suárez desnuda, parece una utopía", son solo algunos de los mensajes que ha recibido.

Se trata de una colección de varias fotografías estilo Polaroid, en el que no solo presume de su espectacular figura, sino también se ve una sombra en primer plano de ella y un jardín.

La imagen acumula ya más de 350.000 "likes" y cientos de comentarios. Queda claro que Blanca sabe bien cómo movilizar a su seguidores para que se hable de ella y por ende se recuerden que Netflix está a punto de estrenar la última temporada de 'Las chicas del cable', que tendrá lugar el 3 de julio.