Blanca Suárez: "No pretendo salir guapa en todos los trabajos que hago, intento no ponerme esa trampa a mí misma"

La actriz se estrena como embajadora de Etam este verano posando con su colección de baño y lencería. Charlamos con ella sobre el culto al cuerpo, su rechazo a hablar de su vida personal y sus nuevos (y viejos) proyectos como 'El Internado'.

Aparece sonriente, vestida a la última con un traje de piel rosa con bermudas, manicura pastel multicolor y una melena de sirena que es imposible no mirar. Blanca Suárez sabe que es la estrella del evento y ha venido a pasárselo bien. Disfruta desde el 'front row' del desfile que Etam ha organizado (con todas las medidas de seguridad) para presentar sus nuevos bikinis y bañadores. Ella conoce bien la colección: es la protagonista de la inspiradora campaña que la marca francesa ha lanzado esta temporada.

No es la primera vez que protagonizas una campaña de baño, ¿supone un reto posar en bikini?

Claro, soy consciente de que tengo un grado de exposición bastante más alto que en otro tipo de fotos. Supongo que cuando eres modelo hay una barrera que no te cuesta cruzar porque ese es tu trabajo; pero mi trabajo no es este. No es que conflictúe con el hecho de estar con poca ropa, pero sí que es verdad que tengo un poco la sensación como de sentirme desnuda. Por eso en estos casos es importante tener detrás un equipo que te cuide y una campaña que respalde esas fotos.

El lema de Etam para esta temporada es 'Libre de Etiquetas', ¿de cuáles te gustaría desprenderte?

¡Hay muchas! Pero sobre todo, me gustaría conseguir que la mirada del exterior hacia uno mismo no nos coloque encima más etiquetas de las que nosotros mismos cometemos el error de ponernos. Creo que la forma más inteligente de empezar a romper estas etiquetas está en uno mismo: cuando tú mismo dejas de castigarte, es muy probable que los demás también dejen de hacerlo.

Una frase tuya: "No quiero que nadie comente si tengo o no estrías porque a nadie le incumbe más que a mí". Parece que el físico de las actrices siempre está a examen. ¿Te ha llegado a afectar de alguna forma?

No me ha condicionado en el sentido de que no me ha limitado mi vida profesional y, si ha tenido que aportar algo, siempre ha sido positivo hasta ahora. Pero, como decía antes, no soy modelo: no pretendo salir guapa en todos los trabajos de interpretación que hago. Intento no ponerme esa trampa a mí misma, aunque es fácil caer en ella. Es fácil caer en el "quiero salir guapa"; pues no, es que no tienes por qué hacerlo, la película no va de que salgas guapa.

¿Qué tal te llevas con las redes sociales?

Intento mantener una relación sana con las redes sociales y con las personas que hay dentro de ellas. Intento no depender de ellas ni ser esclava, aunque a veces es complicado y más este año que hemos pasado tanto tiempo en casa. Es como una especie de marea que te va arrastrando y acabas enganchada. Eso sí, todavía no he caído en abrirme TikTok.

Otra declaración tuya: "Me llevan haciendo la pregunta de si voy a ser madre desde que tenía 18 años". ¿Seguimos las mujeres presionadas con el tema de la maternidad?

Hoy mismo me lo han vuelto a preguntar. Creo que ya no se nos presiona tanto con el asunto como hace años, pero me parece que se sigue presuponiendo que en la vida de una mujer tener hijos es un 'check' más. Me da rabia que en general las personas y, por lo que a mí me toca, las mujeres, tengamos que cumplir esa especie de lista establecida para sentirnos completas y con una vida plena. Ahoya ya vemos con buenos ojos el hecho de 'arrejuntarse' sin casarnos antes, pero parece que otras opciones como ser madre soltera, renunciar a la maternidad o a tener una pareja, siguen siendo noticia.

En general eres bastante reacia a hablar de este tipo de cuestiones personales, ¿te da miedo que quiten el foco de tu carrera profesional?

No, porque aparte del interés que hay por mi vida privada, sí que siento que existe un interés por mi trabajo. Y eso es de valorar y sería muy hipócrita por mi parte decir lo contrario. Simplemente no entiendo que personas que no conoces se interesen por cosas tan íntimas como lo que ocurre en tu casa. Si yo no me dedicase a esto tampoco le contaría mi vida a un desconocido. ¡Nadie lo hace! Eso no significa que no quiera hablar de las cosas que me ocurren, tanto de las más increíbles como de las más horribles; cuando me pasa algo levanto el teléfono y lo hablo con mi familia, mis amigos... es solo que, aunque suene un poco borde, a lo mejor no quiero hablarlas contigo.

Entonces mejor hablemos de trabajo: tienes pendiente el estreno de 'Jaguar' en Netflix, ¿qué nos puedes contar de la serie?

Es una historia ambientada al principio de los años 60 en España. Resulta que al acabar la Segunda Guerra Mundial muchos dirigentes nazis se refugiaron en nuestro país amparados por el paraguas todopoderoso del franquismo, y llevaban una vida estupenda. Entonces hay una serie de españoles supervivientes a los campos de concentración que quieren justicia y pretenden dar caza a estas personas que arruinaron la vida a miles de españoles.

¿Algún otro proyecto para el 2021?

Acabamos de rodar 'El cuarto pasajero' de Álex de la Iglesia y este verano tengo un par de trabajos de cine... y se mueven cosillas, que en el año tan extraño en el que estamos es casi como si me hubiera tocado la lotería.

¿Has visto 'El internado: Las Cumbres'?

¡Claro! Está muy guay, los chavales están que se salen, da mucho miedo y mola porque es infinitamente más terrorífico que el nuestro. Es curioso, al verlo sin querer se me va la cabeza al nuestro, pero como en una versión 2.0.

Hace más de 10 años que terminó el vuestro, como tú dices. Ahora que están tan de moda los 'reboots', ¿te animarías a participar en uno de 'El Internado' o 'El barco'?

Sí lo haría, a mí esas cosas como espectadora me hacen mucha gracia, aunque como actriz no sé cómo es hacerlo. Bueno, en esta nueva versión de 'El Internado' Yon González y yo aparecemos un minuto; cuando me lo propusieron me hizo mucha ilusión y pensé que si yo fuera muy fan de la serie, me haría mucha gracia estar ahí y vernos a nosotros. Es muy divertido.

Hasta ahora has hecho comedia, drama y hasta te has atrevido a cantar. ¿Te falta algún palo por tocar que te apetezca?

Musical, pero me da mucho pánico, es como que todo puede salir mal. Ahora, echando la vista atrás, puedo decir que tengo suerte de haber participado en proyectos muy diferentes entre sí y eso está guay.