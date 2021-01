La actriz ha relatado cómo fue su experiencia con la moda tras dar a luz a su tercer hija.

Woman.es

Blake Lively no suele hablar mucho de su vida privada. De hecho, casi siempre nos hemos enterado de lo que ocurre en ella mucho tiempo después, incluido el nacimiento de sus tres hijos -James, Inez y Betty, de 16 meses-. Pero en las últimas ha tenido la necesidad de sincerarse en público sobre cómo se sintió con su cuerpo tras dar a luz por tercera vez.

En una serie de stories, la actriz norteamericana ha explicado sin tapujos lo mal que que lo ha llevado, sobre todo cuando tenía que elegir ropa para eventos importantes, "Porque nadie tenía muestras que me quedaran después de dar a luz" y porque ni siquiera la ropa de las tiendas le quedaba bien.

"No envía un gran mensaje a las mujeres cuando sus cuerpos no encajan con lo que las marcas tienen para ofrecer. Es alienante y confuso", ha denunciado al respecto la estrella de Gossip Girl. "Desearía sentirme tan segura entonces como ahora, un año después, mirando hacia atrás", añade.

Madre de tres pequeños junto al también actor Ryan Reynolds, Blake Lively ha querido mandar un mensaje público sobre las sensaciones que dominaron en ella durante su último posparto con el que seguramente se identifican muchísimas mujeres de todo el mundo que le leen. "Ese cuerpo me dio un bebé. Y estaba produciendo todo el suministro de alimentos para ese bebé. Qué hermoso milagro. Pero en lugar de sentirme orgullosa, me sentí insegura. Simplemente porque no me acomodaba en la ropa. Qué tonto es eso en retrospectiva", se sincera la californiana.

Lively remata su declaración más honesta y comprometida con un pequeño reconocimiento a todas las personas de la industria que están retando a las marcas "para que lo hagan mejor, ayudando a las mujeres a que no se sientan solas", pero por mucho que se esté progresando en este sentido, todavía queda mucho por conseguir, de ahí que una estrella como ella haya decidido alzar la voz.