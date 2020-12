Blac Chyna obtiene una victoria legal contra las Kardashians en la demanda de 'Rob & Chyna'

Las conspiraciones del clan Kandashian pueden traerles problemas legales.

Woman.es | N.R.

El culebrón Kardashian se ramifica. Blac Chyna, de 32 años, ha dado un paso muy importante en la batalla legal que mantiene contra el clan Kardashian, en esta ocasión por la serie cancelada, 'Rob & Chyna'. Un juez ha ordenado a Bunim/Murray Productions, la compañía americana detrás del reality show, entregar imágenes no emitidas de lo que habría sido la segunda temporada de 'Rob & Chyna', cuyo primer episodio se remonta a septiembre de 2016.

La abogada de Chyna, Lynne Ciani, sostiene que las imágenes no emitidas muestran como Rob Kardashian demuestra su amor incondicional a Chyna, tras haberse sometido (él) a un tratamiento médico. El juez también dictaminó que las imágenes no emitidas de 'Keeping Up With the Kardashians', filmadas en marzo de 2017, también deben entregarse. En ellas veríamos a Chyna y Rob, supuestamente trabajando muy en serio en su relación y ejerciendo como padres de su hija, Dream Kardashian.

Entre las acusaciones de Chyna se encuentra la afirmación de que Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kylie Jenner difamaron en secreto sobre ella e interfirieron ilegalmente en el "contrato altamente lucrativo" de Chyna con E! Network/NBCUniversal, afirmó Ciani, provocando la cancelación del show 'Rob & Chyna'.

Bunim/Murray Productions debe ahora producir, en un plazo de 45 días, el metraje no emitido de la temporada 2 'Rob & Chyna' y 'Keeping Up With the Kardashians'.

Y para añadir otro ingrediente más, se comenta que Rob Kardashian no participó en la audiencia porque no era relevante para el caso. "No hemos presentado una oposición al tribunal por esta solicitud porque las imágenes no tienen ningún impacto en el caso", dijo el abogado de Rob, Marty Singer. "Sin embargo, hemos solicitado las imágenes de OnlyFans de Blac Chyna y ella se ha negado a entregárnoslas".

Chyna demandó a toda la familia Kardashian-Jenner en octubre de 2017 por denuncias de agresión, agresión, violencia doméstica, difamación e interferencia con una posible relación económica con respecto a la cancelación de “Rob & Chyna”. El abogado de Rob, Marty Singer, afirmó anteriormente que la serie fue cancelada porque la entonces pareja había puesto fin a su relación. En octubre de 2020, un juez rechazó la moción de las Kardashian para desestimar la demanda de Chyna.

El culebrón continúa.