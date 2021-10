Los artistas han protagonizado el último spot de la campaña de la firma de lujo, y han conseguido hacer de la pieza publicitaria una absoluta obra de arte con cameo incluido.

María Viéitez

Ya en agosto, Tiffany & Co anunciaba que Beyoncé y Jay-Z serían los protagonistas de la campaña de su campaña de otoño. La firma de lujo lanzó una serie de impresionantes fotografías en las que los artistas posaban mostrando una complicidad de escándalo ante las cámaras.

Pero aquello solo fue una pequeña muestra de lo que estaban preparando. De forma magistral, nos dejaron con muchas ganas de más. Y la buena noticia es que no nos han decepcionado.

Tiffany & Co acaba de sacar el anuncio central de su campaña de la temporada de otoño 2021, titulada 'About Love'. Por supuesto, la cantante y el rapero son los protagonistas, y han contado con un breve y divertido cameo.

En el cortometraje, se puede ver a la poderosa pareja dando rienda suelta a esa complicidad que tanto les caracteriza y de la que hacen gala. El clip, titulado 'Date Night', está inspirado en las escenas de la famosa película 'Desayuno con diamantes' y comienza mostrando a una elegante Beyoncé sentada en la parte trasera de un Rolls Royce mientras se pinta los labios de rojo. Por supuesto, ambos están ataviaos con algunas de las glamurosas e icónicas joyas de Tiffany & Co, incluyendo un anillo de diamantes de 10 quilates y unos pendientes de diamantes de 6 quilates.

Unos segundos después, Jay-Z se sube al coche mientras ella deshoja una margarita y repite "me quiere, no me quiere". Entretanto, la pareja cruza dulces y cariñosas miradas. Pero no todo queda ahí. La firma de lujo quiso contar con una tercera protagonista: la hija de la pareja.

Blue Ivy Carter, de 9 años, aparece entonces en escena, corriendo detrás del coche en el que viajan sus padres y regalándonos una divertida escena.

Ambos la miran y ríen hasta que Jay-Z pregunta: "¿Vamos a por pizza?". "Creo que necesitamos pizza", contesta Beyoncé.

Unos segundos más tarde, la pareja hace una parada rápida para coger una botella de Armand de Brignac, marca champagne que pertenece al mismo Jay-Z, para después brindan y disfrutar de la bebida espumosa juntos. Y como no podía ser de otra manera, Blue Ivy Carter salta al asiento trasero para sentarse entre ambos.

Al final del vídeo, mientras ambos entrelazan sus manos y Beyoncé apoya la cabeza en el hombro de su marido mientras suena 'Put Your Head on My Shoulder' de Paul Anka, los artistas nos dan una lección para demostrarnos que el amor de verdad existe.

En su contrato, la pareja acordó con la firma que, tras la recaudación de la campaña, se donarían 2 millones de dólares a cinco pequeñas universidades de la comunidad negra: la Universidad Lincoln de Pensilvania, la Universidad Estatal de Norfolk de Virginia, el Bennett College de Carolina del Norte, la Universidad de Arkansas en Pine Bluff de Arkansas y la Universidad Estatal Central de Ohio.

Y es que son la dedicación de ambos y su filantropía lo que les dio carta blanca para protagonizar esta campaña. Así lo ha afirmado Anisa Kamadoli Costa, directora de sostenibilidad de Tiffany & Co: "su incesante dedicación a elevar a los grupos subrepresentados es la inspiración para el programa de becas About Love".