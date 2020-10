Solo Rafa Nadal y Xisca Perelló podían recrear así el beso de Sara Carbonero e Iker Casillas cuando España ganó el mundial

Ghost, Fátima García

"Mi beso favorito (cinematográficamente hablando), es el último que se dan los protagonistas de Ghost. Y es que no puedo evitar que alguna lagrimilla caiga en ese momento (y eso que he visto la película alguna vez que otra...). Más que por el beso en sí, que es más bien sosete, es por el hecho de que se trata del último beso de Sam y Molly hasta que, algún día, ésta pase a la eternidad junto a él. El beso unido a “Molly, no te imaginas cuánto amor me llevo...” y esa banda sonora siempre me conquistará".