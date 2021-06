El beso que confirma la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

Por fin hemos visto el tan esperado beso que confirma el regreso de una de las parejas más queridas de principios de los 2000. Jennifer Lopez y Ben Affleck ya no se esconden más y aunque aún no han confirmado oficialmente su romance, la pareja fue captada durante una cena en el restaurante Nobu de Los Ángeles de lo más acaramelada. No faltaron los besos, los abrazos, y las caricias.

Con estas románticas imágenes las suposiciones de su romance dejan de ser un mero rumor para convertirse en un hecho. Queda claro que la expareja vuelve a darse una segunda oportunidad.

Las imágenes las ha difundo este lunes la web de cotilleos Page Six y han corrido ya como la pólvora en redes sociales. En ellas, se ve a la cantante, de 51 años, y al actor, de 48, sentados en una terraza sonriendo y charlando. En un momento JLo se acerca a Ben y con cariño le coge el rostro para después darse un tierno y apasionado beso. En el vídeo que captó el paparazzi, se pueden ver también a los hijos que la cantante tuvo con Marc Anthony. Momentos después del beso del verano, Emme y Max se acercan a la pareja para mostrarles algo en el móvil.

Según publica ese medio, las imágenes se captaron durante la fiesta de cumpleaños de la hermana de Jennifer López, que celebraba sus 50 años.

“Bennifer” is now trending in the United States, following new pictures/videos of @JLo & @BenAffleck together. pic.twitter.com/nLG34vnUEb