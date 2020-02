Ben Affleck se disculpa públicamente con su exmujer, Jennifer Garner

Un gesto que le honra.

Han pasado ya varios años (por no decir bastantes, pero preferimos no hacer las cuentas) desde que Jennifer Garner y Ben Affleck se divorciaran por los múltiples problemas a los que el actor se estaba enfrentando en relación al abuso del alcohol. Ahora, en una entrevista de lo más sincera, el ganador de un Oscar ha querido hablar alto y claro sobre sus problemas con esta adicción y sobre lo arrepentido que está por haberse tenido que divorciar de la que fuese su mujer.

"Nunca creí que me divorciaría. Yo no quería divorciarme. No quería ser un divorciado. Realmente no quería que mis hijos tuviesen que pasar la experiencia de vivir en una familia en la que sus padres no viven juntos. Lo pasé muy mal porque en el momento en el que me divorcié me di cuenta de que yo no estaba siendo la persona que quería ser. Fue muy doloroso y me hice replantearme muchas cosas sobre mi vida"; asegura en la entrevista que ha concedido a Diane Sawyer, del programa 'Good Morning America'.

"Pasar por un divorcio es muy doloroso y ser alcohólico también lo es. Es duro. Nadie quiere que sus hijos sufran y menos por tus actos. Pero el sufrimiento es parte de la vida y eso es algo que, en cierta medida, me consuela. Ahora estoy bien. Estoy intentando ser la mejor versión de mí mismo. Soy el hombre que quiero y puedo ser en este momento de mi vida. No puedo permitirme volver a fracasar de la manera en la que lo hice", se sincera.

Sin embargo, antes de finalizar la entrevista, Ben Affleck quiso tener unas palabras hacia su exmujer, Jennifer Garner: "Lo que quiero decir tanto pública como privadamente es gracias. Gracias por ser tan considerada, tan responsable y por ser una excelente madre y persona".

Unas sinceras declaraciones que llegan después de que el actor sufriese una recaída y fuese la propia Jennifer la que lo llevase al centro de rehabilitación en el que el actor volvió a tomar las riendas de su vida.