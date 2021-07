Al igual que otras actrices como Megan Fox o Natalie Portman, la protagonista de ‘Black Widow’ se sintió humillada en algún rodaje

Noelia Murillo

Dicen que el futuro de las jóvenes promesas deja de ser precisamente prometedor porque el público no siempre soporta ver crecer a esas estrellas. Acostumbrados a conocer su talento frente a las cámaras con determinado aspecto, en muchas ocasiones cuesta reconocer que esa persona, como cualquier otro ciudadano anónimo, crece y se transforma.

No es un problema actual. Ya en la década de los años 40 le ocurría a Mickey Rooney o Judy Garland, que encontraron grandes dificultades para asimilar papeles acordes a su edad después de una variada lista de éxitos durante su juventud. En el caso de esta última, por ejemplo, se produjo el efecto contrario, cuando con 17 años tuvo que meterse en la piel de una niña de 13 para 'El mago de Oz'.

-La nueva 'Viuda Negra': de Scarlett Johansson a Florence Pugh

-La "pelea" de Scarlett Johansson, Halle Berry, Cameron Díaz y Margot Robbie que arrasa en redes

No obstante, a lo largo de la historia se han dado más casos en los que niñas y adolescentes han asumido papeles de mayor edad. Tal es el caso de Jodie Foster en ‘Taxi Driver’, Natalie Portman en ‘León, el Profesional’ o Megan Fox en ‘Transformers’. Debido a sus roles en estas películas, a todas ellas se les ha caracterizado con ciertas actitudes adultas que por entonces no les correspondían, exhibiendo su sexualidad como forma de atracción a la fama.

Dentro de este último grupo también se encuentra Scarlett Johansson quien, en una reciente entrevista para ‘The Sun’, ha revelado que uno de los grandes problemas a los que ha tenido que enfrentarse a lo largo de su trayectoria es el tratar de evitar ser sexualizada por los directores que la escogieron para sus producciones.

“Cuando tenía 20 años e incluso en mi adolescencia, sentí que de alguna manera me encasillaban como hipersexualizada, lo que supongo que en ese momento parecía ser algo bueno”, ha relatado para este diario británico, antes de reconocer que no era el mejor momento para poder elegir su destino profesional. “Eran otros tiempos. Aunque no formaba parte de mi propia narrativa, ese personaje fue creado para mí por un grupo de hombres de la industria”, ha añadido.

En estas declaraciones, surgidas a colación del reciente estreno de ‘Black Widow’, la actriz ha aprovechado para insistir en que “la situación actual es muy diferente ahora. Hay muchas oportunidades maravillosas para que las mujeres de todas las edades interpreten diferentes roles”. En cualquier caso, no podemos negar que esta situación se ha dado gracias a las decisiones de actrices como ella respecto a sus papeles en el cine.

A pesar de confesar que nunca imaginó ser algo diferente a actriz, Scarlett ha asegurado que “hubo momentos en los que sentí que debía intentar llegar a ser algo más”. Tanto es así que se ha convertido en la primera actriz de Marvel en protagonizar y figurar como productora ejecutiva de su propia película independiente (‘This Vagabond Shoes’, estrenada en 2009).

Junto a las cintas de Wonder Woman, con ‘Black Widow’ se vuelve a poner en evidencia que el mundo de los superhéroes no es exclusivamente masculino y las mujeres también pueden lograr éxitos en taquilla. Todo ello gracias a mujeres luchadoras como Gal Gadot, Scarlett Johansson o Chloé Zhao (directora de ‘The Eternals’). ¡Que siga siendo así!