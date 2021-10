La desaparición de Bella Hadid de las pasarelas y su alegato a favor de la salud mental

La modelo no ha desfilado para ninguna firma esta temporada y su estado de salud mental podría ser la razón.

GALA FERNÁNDEZ

Acaba de cumplir 25 años, es un referente en la industria de la moda y, además, la séptima modelo mejor pagada del mundo según el último ránking de Forbes. Sin embargo, parece que Bella Hadid ha decidido dar un paso atrás para apartarse del foco mediático y bajarse de las pasarelas (al menos por un tiempo) para cuidar su salud mental.

Mientras su hermana Gigi volvía a desfilar tras su baja de maternidad, la ausencia de Bella en las presentaciones de las colecciones de las grandes firmas ha sido muy sonada, y su 'desaparición' ha dado lugar a todo tipo de teorías en las redes sociales.

Algunos rumores apuntaban hacia su estado de vacunación contra la Covid-19, ya que, por razones de seguridad, la organización exigía el certificado de la pauta completa para los asistentes. Teniendo este dato en cuenta, algunos fans interpretaron que su falta podría deberse a que todavía no hubiera recibido la segunda dosis de la vacuna, el mismo comentario que se extendió por internet cuando Bella no acompañó a su hermana mayor a la Gala MET, probablemente la noche más importante del año en el mundo de la moda, el pasado mes de septiembre.

De hecho, el último gran evento al que acudió la 'top' fue al Festival de Cine de Cannes de este verano, donde acaparó la alfombra roja con sus estilismos imposibles. Desde entonces, tan solo se ha dejado ver en su Instagram y, en contadas ocasiones, los paparazzis la han captado por las calles de Nueva York, Los Ángeles o Londres paseando sola o con su amiga y cuñada Dua Lipa (la cantante sale con Anwar, el benjamín del clan Hadid).

Pero, ¿cuál es el verdadero motivo por el que Bella se ha perdido el mes de la moda y otros de sus compromisos habituales? La respuesta podría estar en la última publicación que ha hecho en su perfil, en la que, coincidiendo con su 25 cumpleaños y con la semana de concienciación sobre enfermedades mentales, la modelo habla sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental.

"Después de lidiar con las enfermedades mentales durante la mayor parte de mi vida, concienciar sobre la educación de la salud mental a través de mi plataforma es algo que continuaré haciendo hasta que nuestro estado mental sea tan respetado como el físico", ha explicado en Instagram. "Quiero que todos los que luchan a diario sepan que no están solos", asegura en este post en el que también anuncia que realizará una donación a Gurls Talk, la organización sin ánimo de lucro fundada por Adwoa Aboah que promueve la salud mental y el bienestar de adolescentes y mujeres jóvenes.

Además, esta no es la primera vez que Bella Hadid se sincera al respecto. A principios de año la modelo realizó una especie de retiro del que más tarde hizo partícipes a sus seguidores. "Me he tomado un tiempo para reflexionar y aprender sobre mí misma, en un sentido que sería demasiado complicado explicar ahora mismo, pero que con el tiempo contaré", comentaba entonces.

"Los recuerdos y la fortuna con los que vuelvo son pura sabiduría, una relación más estrecha conmigo misma y con mi espiritualidad, un sentido de amor propio que siempre me ha faltado, algunos grandes amigos y estos libros que me ayudaron a salir adelante", relató junto a un álbum de fotografías de su experiencia con la que pretende ayudar a otras personas que se encuentren en una situación difícil mentalmente.