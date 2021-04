La última coreografía de Chenoa presumiendo de abdominales a ritmo de Ricky Martin nos ha dado toda la energía que necesitamos para afrontar la semana.

Julia García

Tenemos tantas ganas de que vuelvan las fiestas de verdad y esos momentos en los que el baile es lo único que existe en nuestras vidas que ha sido ver la última coreografía de Chenoa y poner en bucle la lista de pachangueo de los 90 en Spotify. te va a pasar exactamente igual, quien avisa no es traidor...

La cantante de origen argentino está feliz pese a que la pandemia le ha obligado a posponer su boda varias veces, la última hace escasas fechas. Pero no hay más que verle en Instagram para saber que está a tope. Entrena como nunca y se mueve como siempre al son de la música.

Sus bailes, de hecho, ya no son noticia en la red. Nos regaló uno para celebrar su crecimiento en followers y, sin ir más lejos, la semana pasada se marcó otro bailecito que acumuló likes sin parar. Pero es que esta vez nos ha tocado la patata. Al menos, a las millenials.

Y es que ha recuperado para su última coreo lo mejor de los 90, y no hablamos de la ropa que tanto hemos llevado estas últimas temporadas inspiradas en las creaciones de dicha época. Hablamos de la música que todos bailábamos entonces en garitos, discotecas y demás guateques. ¡El pachangueo, y encima no uno cualquiera, sino el de Ricky Martin!

Si no has bailado un trillón de veces la canción que suena de fondo mientras Chenoa baila es que eres muy joven, o más mayor de la cuenta. Lo siento. Pero si estás en el límite entre lo que la OMS denomina joven de no joven, los 35, este temazo te lo sabes de principio a fin.

Y es que 'La Bomba' de Ricky Martin es como montar en bicicleta, no se olvida jamás una vez se aprende. Si ya lo dice el propio cantante puertorriqueño, "emborrachadita de la bomba estás".

Ojalá una fiesta muy pronto a base de hits noventeros y dosmileros. 'La Bomba', 'Bulería', 'Torero' y así temazo tras temazo durante toda la noche, ¿verdad? ¡Ya queda menos! Y de todos modos, mientras eso ocurre, siempre puedes hacer como Chenoa: ponerlos a tope en casa y bailarlos como si volvieras a 1998.