“No creo que sea una coincidencia que hoy sea el cumpleaños de mi padre, Jesuli, y de mi hijo, Alexander; ambos artistas de vida y de música. Ojalá hubierais coincidido en el tiempo, así podríais entender la suerte de poder disfrutaros, quereros y admiraros", con este emotivo mensaje Alejandro Sanz celebrara la vida tanto de su padre como de su segundo hijo Alexander.

Y aunque ahora el cantante de 'Corazón partio', mantenga una relación muy cercana con su hijo no siempre fue así. Alexander Sanz Rivera nació en 2002, fruto de la relación extramarital de Sanz con la diseñadora portorriqueña Valeria Rivera. En aquel entonces él seguía casado con su primera mujer, la modelo mexicana Jaydy Michel, con la que ya tenía a su otra hija, Manuela, que apenas tenía un año cuando nació Alex.

Durante algunos años el cantante mantuvo en secreto su segunda paternidad extramatrimonial, hasta que finalmente en 2006 lo comunicó así: "Ante el peligro de que aspectos íntimos de mi vida se vean quebrantados con infundadas especulaciones, opto yo mismo por comunicar lo que en realidad nunca he ocultado a mi entorno más cercano, y es que soy padre orgulloso de un niño de nombre Alexander, de tres años de edad, nacido fuera de mi relación por todos conocida". Y añadió que si había mantenido esta paternidad en secreto había sido por "expreso deseo de la madre".

Los años han pasado atrás quedó el escándalo. Desde entonces Alejandro Sanz se ha esforzado por mantener a sus cuatro hijos siempre cerca, y en más de una ocasión ha compartido imágenes de toda su familia junta. "Muy unido a sus hermanos, el propio cantante explicó que siempre ha intentado que pasen juntos el mayor tiempo posible. "Se ven mucho. Se quieren muchísimo, cada vez que hay una ocasión nos juntamos. Se adoran. Yo doy gracias a Dios por mis cuatro hijos", revelaba Sanz en una entrevista con Pepa Bueno.

Hace unos años que Alejandro Sanz se enteró de que su hijo quería seguir sus pasos un día en el que le pidió a su padre entrar a su estudio con unos amigos para grabar una canción. "Tiene un grupo con unos amigos. Un día me pidió el estudio para grabar alguna cosa y le dije que sí pero estaba preocupado por lo que me podría encontrar. Pero mi sorpresa fue tal que a partir de ese momento le hice saber que tenía las puertas abiertas para cuando quisiera. Es un chaval con mucho talento", contó Sanz a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya.

Alexander, ha escogido como nombre artístico el nombre de Kyd, toca el trombón, la batería, y también compone. Es más el joven ya ha publicado al menos 6 canciones, la última 'The way she'. Además, el joven ha creado una firma de accesorios, Bad Trip Creations, junto a sus amigos en Miami, ciudad donde reside con su madre.

Alejandro Sanz ha sido no solo un gran apoyo para su hijo, sino una plataforma para el lanzamiento de su carrera. "Mi admiración tiene forma de persona. Mi hijo Alex: música en vena y disco en vuelo", señalaba entonces con esta tierna foto en la que ambos se abrazaban sobre el escenario. Además, el joven apareció junto a su padre en su última gira de conciertos. "Una foto no puede abarcar todo el orgullo que siento como padre. Mi hijo Alexander me ha acompañado en los conciertos de #LaGira con un derroche de talento infinito. Compartimos vida, compartimos pasiones", escribió.

Las felicitaciones por su 18 cumpleaños no se hicieron esperara. No solo su padre compartió un emotivo mensaje, también su hermana Manuela, y la exmujer de su padre Raquel Perera aprovechó para enviarle un cariño mensaje: " "Hay personas que hacen de su tiempo la mejor versión de sí mismos. Happy birthday, Alex, pequeño gran hombre". Y la actual pareja de Sanz, Rachel Valdés, también se sumó las felicitaciones: "Felicidades para dos grandes hombres. Y felicidades a ti también amor, por unirles siempre. Hoy es un gran día. @kydthe1 Te adoro".

Durante muchos años el cantante prefirió mantener a sus hijos alejados de las cámaras, para darles la oportunidad de tener un vida "normal". Pero desde que sus hijos mayores hay cumplido la mayoría de edad, no ha dudado en involucrarlos más en su vida pública. Como ocurrió este año, cuando acudió a a la 68ª edición del Festival de cine de San Sebastián acompañado por su novia, Rachel Valdés -impresionante con un vestido de Alberta Ferretti blanco con detalles metalizados, bolso de Jimmy Choo, zapatos Louboutin y joyas de Rabat- y su hija, Manuela Sanz.

Una ocasión muy especial por que era la primera vez que la joven de 18 años desfilaba por una alfombra roja como esta y eso hacía que todas las miradas estuvieran puestas en ella. Y su debut en esta materia no podía haber sido mejor. Porque gracias al trabajo del estilista José Herrera, se ha convertido en una de las mejor vestidas de lo que llevamos de certamen con un original diseño asimétrico de Isabel Sanchís en blanco y negro sobre el que podían verse pequeñas incrustaciones recorriendo la zona del hombro y el escote.