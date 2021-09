La modelo y su marido, Justin Ervin, se han quedado impactados con el sexo de los bebés

Noelia Murillo

Si hay algo que caracteriza a Ashley Graham es su naturalidad. La modelo ha hecho de ese rasgo su mayor virtud hasta el punto de que gracias a ese empeño por no demostrar ser nada que no es la ha convertido en una de las mujeres más admiradas del mundo de la moda. No tiene ningún complejo y demuestra cada día que nos tenemos que querer tal y como somos; fórmula que, por cierto, la ha llevado a ser quien es.

Debido a ese interés por mantenerse fiel a sí mismo, es habitual que utilice las redes sociales como canal de divulgación, por decirlo de algún modo, de ese alegato feminista que tanta falta nos hace siempre. Porque en Instagram no solo se muestra tal y como es físicamente, sin miedo a enseñar estrías y otros “defectos”, sino que también ofrece su perfil humano sin filtros.

-Ashley Graham anuncia que está esperando su segundo hijo

-Ashley Graham y Justin Ervin celebran 11 años de matrimonio

La última oportunidad que hemos tenido de ver este perfil más real ha sido con nuevas noticias relacionadas con su embarazo. Si a mediados del pasado mes de julio les daba la noticia de su segundo embarazo a sus más de 14 millones de seguidores, ya tocaba saber cuál será el sexo del bebé que está esperando junto a su pareja, Kevin Ervin.

Pero… ¿quién dijo que solo era uno? ¡Son dos los pequeños que Ashley va a dar a luz! En concreto, su primer hijo, Isaac Menelik Giovanni Ervin, tendrá dos hermanitos, puesto que la modelo está embarazada de dos niños gemelos. Esto sin duda ha sido una gran sorpresa para la pareja, que ha querido contar cómo conocieron la noticia durante la ecografía.

Ha sido en el perfil de ella donde han publicado unas imágenes del momento en que supieron que iban a ser padres de nuevo, cuando el test de embarazo dio positivo. Ella, muy emocionada, se lleva las manos a la boca con gesto de sorpresa, mientras que su marido se queda atónito ante los acontecimientos y comienza a reírse.

A continuación, Ashley asegura que “cree que dos tests de embarazo positivos confirman que estoy embarazada” y directamente asistimos al momento en que se le está practicando una ecografía. “¿Son gemelos?”, le pregunta sorprendida a la médico cuando ve en la pantalla a los dos pequeños. Después cree reconocer cuál es el sexo de, al menos, uno de ellos. “¿Eso es un pene?”, alcanza a decir mientras sigue tumbada en la camilla.

Es su marido quien certifica que lo es, aunque la modelo sigue convencida de que el otro bebé es una niña, pensando que en realidad lo que está esperando son mellizos. “No, es también un niño”, indica la doctora, ante el asombro de Ashley, que se incorpora con gran velocidad. “Me estás vacilando”, se escucha de fondo la voz de Justin Ervin, mientras que su pareja, en pleno ataque de risa, sigue incrédula ante la noticia. “¡Vamos a tener tres niños!”, grita ante el desconcierto de su marido.