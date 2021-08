Anya Taylor-Joy cuenta su peor experiencia con los paparazzi: "Puede ser aterrador"

La actriz ha revelado cuál ha sido su peor experiencia con los paparazzi, y aunque entiende que la persecución forme pate de su trabajo, ha confesado que le resulta en ocasiones aterrador.

María Viéitez

En su última entrevista para Tatler, Anya Taylor-Joy ha hablado sobre su exitosa carrera como actriz y sobre sus futuros proyectos, pero también ha revelado algunas de las experiencias con las que se ve obligada a lidiar a causa de la fama. La estrella protagonista de 'Gambito de Dama', se ha referido concretamente a algunos de los peores encuentros que ha vivido con los paparazzi.

Desde que saltó a la fama, Anya Taylor-Joy se ve obligada a lidiar con la atención constante de los medios de comunicación y los paparazzi. Y aunque ha asegurado que entiende que se trata de su trabajo, lamenta ser perseguida por los fotógrafos y confiesa haberse sentido acosada en numerosas ocasiones. "Hay momentos en los que eres una sola persona que se enfrenta a 20 y eso no es físicamente seguro", dijo la actriz. "Puede ser muy aterrador cuando hay grupos enteros de hombres con cámaras pegadas a la cara corriendo detrás de ti por la calle".

Taylor-Joy contó una de las peores experiencias que vivió a causa del acoso mediático. El incidente tuvo lugar en su último viaje a Nueva York, ciudad a la que acudió para participar en el programa 'Saturday Night Live'. "Salí y dije: 'Hola, me llamo Anya. Bajemos la cámara y conozcámonos'”,

Y continuó: "No soy una presa. No quiero huir. Es como: 'Entiendo que este es tu trabajo y espero que puedas entender que soy una mujer de cierto tamaño y me siento intimidada ahora mismo, así que ¿podemos hacer que funcione para que puedas hacer tu trabajo y yo me sienta menos asustada?".

- La manicura inspirada en 'Gambito de Dama' de Anya Taylor-Joy y su melena oxigenada extralarga en los Globos de Oro 2021

- Anya Taylor-Joy (de 'Gambito de Dama'): la porteña-aragonesa que ha dejado en jaque a Hollywood

La actriz también se abrió sobre cómo ha cambiado su vida en los últimos meses. A pesar de estar en la cumbre de su éxito, Taylor-Joy no se define como un animal nocturno y ha confesado no estar hecha para salir de fiesta toda la noche. Aunque tan solo tiene 25 años, la actriz asegura que ya no padece el síndrome FoMo o ‘Fear of Missing Out’ (en español, ‘miedo de perderse algo’), y se refiere a la sensación de ansiedad surgida por el miedo de que el resto estén teniendo experiencias gratificantes mientras tú no estás ahí. Este síndrome se ha popularizado a causa de la estandarización de las redes sociales que nos genera la necesidad de estar siempre conectados o socializando.

"No tengo tiempo para ser una joven de 25 años con resaca. Pero no soy alguien que necesite una copa para bailar. Básicamente, me he vuelto muy eficiente en todo", explica la actriz. "Me digo: '¿Qué necesito de esta situación? Necesito bailar un par de horas, ver a mis amigos y pasar un buen rato', así que pienso: 'Bien, vamos a bailar'. Entonces es: ir a casa, darse un baño, levantarse para trabajar. Parezco una loca, pero eso es lo que me funciona ahora mismo", explicó entre risas.

Taylor-Joy está actualmente preparando su próximo papel para 'Last Night in Soho', una película de terror psicológico de Edgar Wright. El filme se estrenará en cines en el próximo mes de noviembre.