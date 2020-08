El actor ha contado a través de las redes sociales que celebra su 60 cumpleaños en cuarentena porque ha dado positivo en Covid-19

"Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad de Covid-19, causada por el coronavirus", ha contado el mismo Antonio Banderas a través de sus cuentas de Twitter e Instagram.

"Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta", añadió al mensaje, en el que también publicó una fotografía en blanco y negro de él de pequeño.

Banderas ha explicado de qué forma aprovechará el tiempo durante los días de cuarentena: "Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión".

El mensaje del actor malagueño recibió numerosos mensajes de cariño: "Querido Antonio, mucho ánimo, mucha suerte y, en cualquier caso, aunque las circunstancias no sean las mejores para celebrar nada, espero que tengas un cumpleaños todo lo mejor posible. Un fuerte abrazo tan grande como tú", le escribió Santi Rodríguez. Otras estrellas como Paula Echevarría, India Martínez, Remedios Cervantes o Irene Escolar también han querido enviarle sus mejores deseos. "Todo irá bien" o "besos y fuerza, querido Antonio", son solo algunos de los mensajes que ha recibido.