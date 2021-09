Tras años de lucha contra el pánico en los escenarios, Meghan Trainor vive su mejor etapa

La cantante ha compartido en su última portada cómo ha sido su viaje durante los últimos años en busca de la estabilidad y la salud mental. Ahora, por fin, vive su mejor momento.

María Viéitez

Meghan Trainor, que ha protagonizado la última portada de la revista People, ha querido compartir con la audiencia la lucha que ha llevado a cabo durante los últimos años en busca de la estabilidad y la salud mental.

La cantante y compositora ha confesado, muy feliz y agradecida, que es ahora cuando está viviendo la mejor etapa de su vida. En la actualidad, Trainor copresenta el programa ‘Top Chef Family Style’, que se emite hoy en la televisión americana, y forma parte del jurado de Clash of the Cover Bands, programa que se estrenará el próximo mes de octubre. Pero, además, cría junto con su marido, Daryl Sabara, a su hijo Riley, un bebé de tan solo siete meses.

Meghan saltó a la fama por escribir e interpretar canciones como 'All About That Bass' y 'No'. Y aunque se convirtieron en auténticos bombazos y todo parecía apuntar a que la cantante estaba disfrutando de su gran éxito, lo cierto es que en aquel momento Trainor estaba llevando una intensa y sigilosa lucha interior, más concretamente, para conseguir controlar los ataques de pánico.

Fue en 2016 cuando Trainor experimentó su primer ataque de pánico. Como ha revelado en la entrevista para People, sucedió en directo durante el programa This Morning de la CBS. En aquella emisión, se anunciaban los nominados a los Grammy 2017. Según ha contado la intérprete, lo que desató aquel ataque de pánico fue que su agente repasó justo antes de su participación en el programa la agenda de tareas y eventos que la cantante tenía programados para aquel día.

"Estaban anunciando los nominados y yo estaba temblando. Sentí que me iba a desmayar en la televisión y en directo. Me dije a mí misma: '¿Qué está pasando? Debo estar muriendo'", explicó la artista de 27 años. Y continuó: "En cuanto dijeron 'Corten', salí del escenario y me empecé a jadear delante de todo el mundo".

En aquel programa, Meghan colaboró con la escritora Gayle King, quien la ayudó y apoyó durante el ataque de pánico. "Estaba muy avergonzada y me disculpé, pero ella [Gayle King] hizo que todo fuera mucho mejor. Es un ángel en esta tierra", explicó.

Pero lidiar con los ataques de pánico no fue lo más duro para Trainor. Poco después de aquel primer episodio, Meghan se tuvo que someter a una cirugía de garganta a causa de una hemorragia que había sufrido en las cuerdas vocales. La operación, la convalecencia y el miedo de no poder volver a cantar, llenaron a la cantante de tristeza y miedo.

"Estaba en un lugar oscuro. Tenía todo lo que quería, tenía al amor de mi vida, pero mental y físicamente me sentía mal", contó. Fue entonces cuando fue diagnosticada con ansiedad, depresión y trastorno por ataques de pánico.

"Recuerdo que algunas noches comía un montón, luego me asustaba y decía: 'Tengo que ir a urgencias porque soy alérgica a lo que acabo de comer'. El médico vino una noche a mi casa, yo estaba muy triste y me dijo: '¿Ha oído hablar alguna vez de un ataque de pánico?'. Le dije: 'No, no, estoy teniendo una reacción alérgica. Si mira en la parte de atrás de mi garganta, podrá ver que se está cerrando'. Esa fue mi primera gran lección sobre lo que un ataque de pánico puede hacerte", recordó la intérprete.

Ahora, por suerte, Trainor ha conseguido superar la batalla contra la ansiedad y el pánico, y confiesa ser más feliz que nunca.