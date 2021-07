La actriz ha acudido a 'El Hormiguero' para despedir la temporada y contar su experiencia grabando la película 'Donde caben dos', una comedia que sube las temperaturas.

Anna Castillo visitó ayer 'El Hormiguero' junto a su compañero de rodaje Carlos Cuevas para promocionar y contar sus experiencias rodando su último trabajo, la película 'Donde caben dos', una comedia muy subida de tono en la que, según han confesado los actores, se han divertido mucho.

El dúo ha sido quien ha puesto el broche final a esta última temporada de 'El Hormiguero', que cierra hasta septiembre y recibía ayer a sus últimos invitados.

En este filme los actores representan a dos camareros que trabajan en un club de 'swingers', personas que mantienen una relación, pero practican juntos el intercambio de parejas. Se trata de una comedia coral cuyas tramas se desarrollan en torno a este club. Según Castillo es una comedia "muy divertida" y "muy sexual".

Tan sexual que, según a revelado Carlos Cuevas, tuvo una escena de sexo con su compañera de reparto María León nada más conocerla: "Empezamos la peli romántica por el beso, prácticamente".

El estreno de esta película tan subida de tono ha servido de pretexto para que los actores le diesen a Pablo Motos una lección sobre las actuales realidades sexuales y los términos que se emplean hoy. "Un 'swinger' es una persona que intercambia parejas, que juega al intercambio de parejas. Y el 'bondage' es un juego sexual con cuerdas", explicó Carlos Cuevas.

Pero no todo queda ahí. En 'Donde caben dos' se han marcado un 'all-in' y han añadido otras escenas en las que se mantienen relaciones en grupo, algo que el actor comparó con un "un chiquipark".

Este nuevo filme habla sobre las realidades que forman parte del día a día de muchos, y consigue transmitir la esencia de estas historias porque, de hecho, en la película participan parejas que son 'swingers' de verdad. Esto provocó que algunos de ellos hicieran alguna que otra proposición subida de tono a los actores del reparto. "No acepté la propuesta. Para ellos era lo normal. […] De una manera siempre muy educada, pero claro, lo que a nosotros nos choca muchísimo para ellos es una forma de ocio. […] Es su manera de entender el sexo".

Anna Castillo relató también un percance en el que fue necesario detener el rodaje. Tuvo lugar durante una escena erótica y la razón fue que algunos de los actores "se lo estaban tomando demasiado en serio". "Yo no lo vi, pero me lo contaron. Estaban el director y el equipo de combo viendo por la pantalla como la cámara iba haciendo un movimiento para grabar a todas las parejas y de repente dijeron 'pero bueno, ¿esta gente qué está haciendo?'. Y les llamaron la atención en plan 'chicos, es que, si hacéis esto, nadie va a estar pendiente de la trama'", explicó la actriz.

Carlos Cuevas afirmó que considera que, con este tipo de películas, se consigue avanzar en tolerancia con todo lo que tiene que ver con las nuevas realidades sexuales que existen hoy: "Yo creo que cada vez se van a derribar más barreras respecto a lo sexual. No sé si nuestra generación lo va a vivir en un presente absoluto, pero, claramente, se van derribando cada vez más barreras". Anna Castillo, por su parte, celebró que ella puede ver cómo "la gente más joven tiene una manera de vivir el amor y las relaciones afectivo-sexuales que yo no he tenido y que hasta ahora no me he planteado. Y eso esta guay porque es una manera mucho más libre de entender el sexo, las emociones y el amor".

Después de todas estas declaraciones y revelaciones sobre el rodaje, va a resultar complicado esperar hasta el estreno de 'Donde caben dos'. Pasará el 30 de julio, ve preparando las palomitas.