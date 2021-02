Un millón de dólares: así es el impresionante anillo de compromiso de Paris Hilton

Espectacular.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Ha tardado 40 años en encontrar al hombre con el que quiera pasar por el altar. Tras varias relaciones fallidas y tres compromisos anulados a sus espaldas (sí, esta es la cuarta vez que la socialité se compromete), Paris Hilton acaba de anunciar que piensa pasar por el altar con su novio Carter Reum quien le acaba de pedir matrimonio tras un año de relación.

Ha sido la propia Paris quien lo anunciado a través de su cuenta de Instagram con unas preciosas palabras: "Cuando encuentras a tu alma gemela, no solo lo sabes. Lo sientes. 💫 Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita, y para mi cumpleaños, él organizó un viaje especial a un paraíso tropical. 🏝️ Mientras íbamos a cenar, Carter me llevó a una cabaña adornada con flores y se dejó caer sobre una rodilla. 💍 Dije que sí, sí para siempre ❤️ No hay nadie con quien prefiera pasar para siempre. ✨ Para ver más fotos de mi sueño de cumpleaños hecho realidad, visita ParisHilton.com. Aquí está el amor: el del tipo que es para siempre 💋".

Y en esas fotos que Paris ha compartido en su página web es donde hemos podido comprobar que el anillo de compromiso que le ha regalado Carter en señal de su amor no tiene nada que envidiarle al de otras famosos como Victoria Beckham, Kim Kardashian o Jennifer López.

Se trata de un anillo que ha sido especialmente diseñado para ella por Jean Dousset, bisnieto de Louis Cartier. En el mismo día en el que Paris cumplía 40 años, su chico decidió entregarle este anillo que consta de un diamante tallado y cuyo valor ronda, dicen los entendidos, un millón de dólares.

Un anillo que le fue entregado a Paris durante una escapada a una playa paradisiaca con toda su familia y la familia de su chico para celebrar su entrada en los cuarenta.

En cuanto al look elegido para una noche tan especial, Paris eligió el que bien podría haber sido su vestido de novia. Con escote cruzado, manga larga abullonada y falda con abertura, este modelo pertenece a la firma Retrofete y está disponible en su web por algo más de 1.000 euros.