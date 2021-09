La actriz concede una entrevista en la que, entre otras cosas, confiesa que temió por la seguridad de sus hijos.

Cuando se hizo pública la relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie el mundo del espectáculo se dividió entre los que reprochaban este romance y se posicionaban del lado de Jennifer Aniston, que era considerada la víctima, y los que apoyaban a la nueva pareja, que pronto se convirtió en una de las más glamourosas y guapas del planeta.

Y lo mismo ocurrió cuando la que era considerada pareja de oro de Hollywood anunció que se separaba. Los fans tomaron partido. Unos aseguran que Brad es un alcohólico violento, otros mantienen que Angelina Jolie es mentirosa y desequilibrada. Hasta el día de hoy no se sabe el por qué de esta polémica separación. Los actores se defienden y atacan y aún no han podido llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos.

Y aunque ninguno puede hablar abiertamente del caso pues sigue el proceso judicial, Angelina Jolie ha concedido una entrevista al diario británico The Guardian, en el que ha revelado que llegó a temer por la seguridad de sus hijos mientras estuvo casada con Brad.

La entrevista ocurre como parte de la promoción de su libro Know Your Rights (Conoce tus derechos). Un material con el que la actriz busca que "los jóvenes sepan que también tienen derechos y poder para exigirlos. Hay una verdad que quizás no se sepa: como persona joven, sus derechos tienen el mismo estatus que los derechos de un adulto. No los adquieres cuando alcanzas la edad adulta, o cuando te vas de casa, o cuando consigues tu primer trabajo, los tienes siempre. Sea quien sea, dondequiera que viva, su vida tiene el mismo valor que la de cualquier adulto o cualquier otro joven del planeta. Los niños tienen derecho a ser atendidos como los adultos".

A lo largo de la entrevista la actriz de 46 años admitió haber sufrido violencia vicaria durante su matrimonio y aseguró que lo vivido "me hizo temer por mis hijos, pero no puedo hablar de ello debido a la situación legal en la que me encuentro".

Jolie explicó que tras lo vivido con Brad Pitt se volcó más en la defensa de lo derechos de la infancia y decidió escribir este libro. "No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho llegar a esa posición en la que sentí que tenía que separarme del padre de mis hijos".

Recordemos que la también directora y productora solicitó el divorcio en septiembre de 2016, cinco días después del altercado producido en un avión entre Pitt y su hijo Maddox, que tenía entonces 15 años. La actriz revela que vivió una situación horrible que no comenzó con el incidente del avión. "Fue mucho más complicado que eso", asegura la actriz que admite que a Maddox se le ha negado su voz en la corte. Pitt admitió tener problemas con el alcohol y haberle gritado a uno de sus hijos, pero siempre negó haberle maltratado físicamente. Después de una investigación llevada a cabo por el FBI, Pitt fue absuelto de un presunto abuso infantil relacionado con el incidente del avión.

La intérprete, de 46 años, admite que la experiencia de su divorcio ha sido traumática y se siente "rota". Reconoce también que hay muchas cosas que todavía no puede contar por su situación legal. Aún así confiesa que su mayor deseo es el bienestar de los suyos. "Quiero que mi familia salga adelante, todos nosotros, incluso su padre. Quiero que nos curemos y estemos en paz. Siempre seremos una familia".