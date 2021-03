Angelina Jolie sentencia a Brad Pitt: violencia doméstica y testimonios en contra de tres de sus hijos

Angelina Jolie se ha ofrecido a ofrecer pruebas de maltrato en el juicio de divorcio contra Brad Pitt.

Clara Hernández

Cuando aún no estamos reponiendo del conmovedor testimonio que compartió Rocío Carrasco hace unos días en televisión, en el que aseguraba haber sido maltratada por Antonio David Flores, las últimas noticias sobre Angelina Jolie parecen ratificar que la violencia doméstica no entiende de clases ni 'star systems'.

La que fue pareja de Brad Pitt durante 13 años mantiene una batalla legal contra su exmarido desde 2016 para determinar quién obtendrá la custodia de los seis hijos que tienen en común. Una nueva demanda interpuesta por Angelina Jolie el pasado 12 de marzo para demostrar "el abuso de Brad Pitt" y el hecho de que el hijo mayor de ambos, Maddox, que ahora tiene 19 años, decidiera testificar contra este han puesto al protagonista de 'Érase una vez en Hollywood' contra las cuerdas. Ahora, además, ha trascendido una decisión de la actriz que podría complicar aún más su futuro.

Al parecer, Angelina se ha prestado a declarar en el juicio para ofrecer "pruebas y autoridades de apoyo" de la supuesta violencia doméstica infringida por Brad Pitt, según indica el medio The Blast, que añade que también ha propuesto que declaren sus tres hijos pequeños (Shiloh, Knox y Vivienne), aunque para esto se necesitaría la aprobación del padre.

En cuanto a Maddox, este al parecer ya no utiliza el apellido Pitt y emplea el de Jolie. Según varias publicaciones, hace cinco años que no ve a su padre.

La petición de divorcio de Angelina Jolie se dio a conocer en septiembre de 2016, poco antes de que se divulgara un desagradable episodio familiar que ocurrió en un avión. Al parecer, el actor fue investigado por un incidente en un vuelo por supuesto abuso físico y verbal contra sus hijos. Más tarde, TMZ indicó que la pareja había mantenido una fuerte disputa y el hijo mayor de ambos, Maddox, había intentado defender a su madre, lo que provocó que Brad Pitt tratara de golpearlo. Según las mismas fuentes, Brad Pitt estaba borracho.

Más tarde, el actor admitió sus problemas con la bebida. "Bebía demasiado. El alcohol se convirtió en un problema", confesó en una entrevista donde, incluso, reconoció que no recordaba ningún día de los últimos años en los que no hubiera bebido.

Tras la separación, el actor decidió poner fin a los excesos y estuvo un año y medio acudiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos para superar la adicción. "Llevé las cosas al límite, así que ya he eliminado todas las licencias que me he tomado respecto a la bebida", afirmó.

Ahora, la batalla continúa.