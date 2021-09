Angelina Jolie y Brad Pitt: más acusaciones y una batalla legal que no termina

Angelina Jolie y Brad Pitt viven en una constante batalla desde que anunciaron su divorcio. Tras numerosos juicios por la custodia de sus hijos, los actores vuelven a enfrentarse por una de sus propiedades.

María Viéitez

La batalla legar entre Brad Pitt y Angelina Jolie continúa a día de hoy. Durante el verano, los actores se enfrentaron en los tribunales por la custodia de sus hijos, una batalla de la que Jolie salió victoriosa. Ahora, se ven de nuevo las caras ante el juez para decidir quién se quedará con una de sus propiedades: Château Miraval.

Château Miraval es un complejo situado en Francia, al norte de Brignoles, que incluye un castillo y un viñedo con su correspondiente bodega de vinos. La propiedad completa está valorada en 164 millones de dólares americanos y cada uno de los actores posee el 50 por ciento de las acciones. Fue en este lugar donde Jolie y Pitt contrajeron matrimonio en 2014.

Según los documentos a los que ET ha tenido acceso, Mongo Bongo, la empresa de Pitt, ha demandado a Nouvel, empresa de Jolie, por tratar de vender su parte de las acciones a la empresa propietaria de la finca, Quimicum, con la intención de eludir el derecho de tanteo de Mondo Bongo. El derecho de tanteo es aquel que permite a una persona o entidad financiera exigir que se le venda la parte restante de un negocio al precio acordado. En otras palabras, Pitt exige que el equipo de Jolie le venda a él la parte restante de las acciones de Château Miraval porque, de lo contrario, tendrá que comprárselas en el futuro a un tercero a un precio probablemente más elevado. En los documentos, el equipo legal del actor de 57 años alega "obstrucción sistémica" y, además, acusa a Nouvel (empresa de Jolie) de no actuar en el mejor interés de Quimicum, ya que retrasaron ciertos trámites, como la aprobación de cuentas anuales.

Nos son estas las únicas acusaciones que Pitt y Jolie se han proferido en los últimos días. La actriz de 46 años ha acusado recientemente a su exmarido de utilizar su fama en la batalla por a custodia de sus hijos.

El pasado lunes, el equipo de abogados del actor trató de recurrir la decisión sobre la custodia de los hijos de la pareja, cuya resolución fue a favor de Jolie, a través de una petición para destituir al juez que llevó el caso.

El equipo de abogados de la actriz tomo medidas de forma inmediata acusando a Pitt de querer utilizar su fama con la intención de recibir un trato especial en este proceso judicial. Declararon lo siguiente: "Este tipo de juegos, un último esfuerzo de un litigante famoso que busca un tratamiento especial, no es para lo que sirven los limitados recursos de revisión de este Tribunal. No hay nada que revisar aquí. No hay ninguna cuestión [en aquella resolución] que no cumpla con los rigurosos estándares de este Tribunal o que merezca ser revisada".

La decisión de entregar la custodia a Angelina se basó en que, según ella misma alegó, tres de sus seis hijos estaban dispuestos a testificar en contra de su padre. La pareja de actores comenzó el proceso de divorcio en septiembre de 2016, pero no se hizo oficial hasta 2019.