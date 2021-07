Angelia Jolie y The Weeknd cenan juntos en Los Ángeles

Hace ya dos años que, con todo el dolor de nuestro corazón, nos despedimos de una de las parejas más icónicas de Hollywood: Angelina Jolie y Brad Pitt. Desde entonces, ninguno de los actores ha empezado una nueva relación, aunque sí se han escuchado rumores sobre las posibles nuevas conquistas de ambas partes.

Hace solo unas semanas, Jolie fue fotografiada visitando a su primer marido, Jonny Lee Miller, en Brooklyn, y hace unos meses, se rumoreaba acerca de una aposible reconciliación amorosa entre Brad Pitt y Jennifer Aniston. Pero parece ser que ambas historias quedaron en nada, ya que el vínculo que parece haber entre las dos exparejas es puramente amistoso.

Pero hoy es Jolie la que vuelve a ser protagonista de un nuevo rumor sobre una posible nueva relación, esta vez conocido cantante The Weekend.

La actriz de 46 años y el artista de 31 fueron fotografiados la noche del pasado 30 de junio cenando juntos en Los Angeles. La pareja salía del conocido restaurante Giorgio Baldi, un lugar muy frecuentado por celebrities.

EXCLUSIVE : Angelina Jolie and The Weeknd spotted exiting celebrity hotspot in Los Angeles https://t.co/FPGRTHBlQw pic.twitter.com/LtAvblPLHB