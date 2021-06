En la noche de ayer, día en que se cumplían 40 años de la canción 'Hoy no me puedo levantar', la artista Ana Torroja visitó ‘El Hormiguero’ para hablar sobre su relación con Alaska, cómo vivió el fenómeno Mecano desde dentro y cuáles son los proyectos en los que trabaja en el presente.

María Viéitez

Ana Torroja acudió ayer a ‘El Hormiguero’ para presentar su último sencillo, ‘Hora y cuarto’, un proyecto en el que han colaborado Alaska y Mario Vaquerizo. La canción saldrá a la luz el próximo 25 de junio.

Durante la entrevista, fue inevitable abordar el tema de la supuesta y muy comentada rivalidad entre las dos artistas. "Era como casi impuesta, en realidad eran los chicos los que no se llevaban tan bien, no querían compartirnos y nosotras nos teníamos que ver a escondidas como los amantes". Torroja ha explicado que ambas se respetan, se quieren y se admiran mutuamente, y confesó que, aunque Alaska es el amor real e Mario, ella es "el platónico".

La artista también habló de lo duro que fue en ocasiones para sus protagonistas lidiar con la fama que generó el fenómeno Mecano. El grupo, en el que ella era la vocalista, se convirtió en un icono internacional cuando ella era solo una veinteañera. Ana, Nacho y José vendieron más de 25 millones de discos en todo el mundo, una fama que, sin duda, repercutió en sus vidas y salud mental.

"Casi me convertí en agorafóbica, me daba miedo salir a la calle. [...] No me gustaba que la gente quisiera saber tanto de mí, que todo el mundo estuviera pendiente de lo que yo hacía. Perdí mi intimidad y casi me perdí a mí misma", relató. Es por esto por lo que la cantante decidió mudarse a Nueva York, un lugar en el que pudo volver a disfrutar de nuevo del anonimato.

A pesar de que Torroja está agradecida de haber cumplido su sueño de convertirse en una estrella de la música de los 80 y 90, se lamenta todavía hoy de que eso le costase amistades, personas a las que perdió al mismo tiempo que su intimidad. "Me resultó incómodo ese momento, no lo supe administrar bien. Fue muy rápido y cuando explotó, fue muy potente", decía. "Había que hacer un disco tras otro. Un disco no podía ser peor que el anterior y no había descanso. No había momentos para uno mismo. Mecano era mucho más grande que Ana, Nacho y José".

Entre risas, Torroja relató una de las anécdotas más curiosas que vivió durante los años en que Mecano estaba en la cima de la fama. Ocurrió en México, en un hotel en el que el grupo se hospedaba durante una de sus giras y después de que les dijese a sus guardias de seguridad que podían marcharse, ya que no quería ‘robarles’ toda la noche. Fue entonces cuando un fan de la cantante llamó a la puerta de su habitación y sorprendió a Ana, que le abrió, con un osito de peluche y una cajita que (cómo no) contenía un anillo con un diamante. "Y me dice: '¿Te quieres casar conmigo?'. Obviamente le dije que no, 'tengo novio y este anillo deberías dárselo a alguien que te quiera'. ¡El osito me lo quedé!", contó.

En el día de ayer, cuando se cumplía el 40 aniversario del sencillo 'Hoy no me puedo levantar', una canción que sirvió a Mecano de 'VIP pass' a la fama, Torroja se congratuló de que se ha convertido hoy en "casi en un himno". Y es que Mecano, a pesar de que se disolviese en el año 1992, es un grupo eterno. Sus canciones y su estilo no pasan de moda, siguen sonando, y esperamos que lo hagan por mucho tiempo.

Para celebrar la fecha, Ana acudió a la visita con un vestido 'mini' con cuello de camisa, mangas francesa y línea de botones en la parte frontal, una pieza con un aire ochentero que la artista llevó con mucha elegancia combinada con unas sandalias de tacón negras.