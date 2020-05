Ana Obregón, rota de dolor, se despide de su hijo Álex Lequio en redes sociales

Durísimo momento para la actriz.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

"Se apagó mi vida", ha escrito Ana Obregón en su cuenta de Instagram que desde hace años llena de estampas familiares en las que aparecía feliz y rodeada de los suyos. Sin embargo, el 13 de mayo se conocía la noticia del fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, y se apagaba su vida, como ella misma dice.

Un golpe durísimo que llega después de dos años de lucha por parte del joven contra un cáncer del que siempre dijo que no había que tenerle miedo. De hecho, durante todo el tratamiento (que se llevo a cabo a caballo entre Estados Unidos y España), Álex siguió trabajando en sus distintos proyectos empresariales y animaba desde su cuenta de Instagram a todos los enfermos de cáncer a superarse día a día.

Ahora, horas después de conocerse su fallecimiento, Ana Obregón ha querido recordarle con una imagen en la que aparecen abrazados.

Quien también recurrió a redes sociales para despedirse públicamente de él fue su hermano, Clemente. “Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted (Respira profundo. Disfruta la vida. Algunos lo dan por sentado)'. Este era su último mensaje. Te quiero, Álex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar que ya no estás sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado", escribía junto a seis imágenes en la que podemos ver a Ana Obregón, Alessandro Lequio y a varios amigos en común de Clemente y Álex.

Antonia Dell'Atte también quiso compartir su dolor en redes sociales y lo hizo con un mensaje en el que se acuerda de Ana Obregón y de Alessandro Lequio, quienes viven uno de los peores momentos de su vida.

"13 mayo ...Madre, Virgen de Fatima. Madre de todas las Madres acoges en tus brazos Alex hermano de mí hijo Clemente! Y no nos abandones , sobretodo a su madre Ana y su padre Alessandro... Como plomo es el cielo ahora, cuanto Dolor y cuantas penas y sufrimientos🙏🙏🙏🙏 Dios no te abandonará nunca y te protegerá allí donde estarás.. Descansa en Paz , bellissimo Alex 🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤️", ha escrito junto a un vídeo.