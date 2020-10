Ana Obregón escribe un desgarrador mensaje a los cinco meses de la muerte de su hijo Aless

Ana, ánimo, estamos contigo.

Si hace unos dìas era Alessandro Lequio quien compartía una foto inédita de su hijo Aless en Instagram hoy es Ana Obregón quien ha usado su cuenta de Instagram para desahogarse con sus seguidores con un emotivo texto. Hace cinco meses que Aless Lequio nos dejó y la presentadora ha tenido un emotivo gesto con su hijo, como si escribir esas líneas los uniera.

“Estos cinco meses sin ti no sabía quién era, lo que era o ni siquiera si era. Simplemente... estaba allí, como una percepción singular en medio de una nada sombría, carente de principio y final. Aquí llevo más de un mes (me vine antes del estado de alarma). Meditando en calma para encontrar la paz en este viaje hacia mi interior. Conectando con mi conciencia espiritual o el alma, porque las almas son eternas y de esta forma me acerco más a ti. Siguiendo tu ejemplo, iluminada por tu luz”, empezaba el texto sobre una fotografía en la que Ana Obregón aparece de espadas en la orilla de un río.

Y continuaba: “Decía Einstein que “el auténtico valor del ser humano viene determinado principalmente en la medida que ha conseguido liberarse del Yo “. De ese Ego que contamina todo. Hasta a los políticos, que jugando a ser médicos y midiendo constantemente su Ego y su poder conseguirán tener en su currículum un montón de vidas de españoles. Desde mi corazón mi más sentido pésame a las familias de los 50.000 ( 33.000?) fallecidos en España por esta pandemia (sindemia)”.

Más tarde pedía perdón a todos lo que la estuvieran leyendo por no poder transmitirles esa felicidad que siempre ha llevado con ella y que estamos seguras que pronto recuperará. “Tenéis que perdonarme, siento muchísimo compartir con vosotros mi dolor porque siempre a lo largo de 40 años en mis trabajos mi intención era contagiaros felicidad, haceros reír, soñar, que olvidarais los problemas. Necesito que me entendáis he perdido todo, mi único hijo. Y no tengo ganas de reír, ni de bailar, ni de ponerme modelitos y por ahora no puedo trabajar”.



“Sé que vuestra mano anónima me acompaña y me sujeta fuerte para que no caiga más hondo. Os estoy infinitamente agradecida . También sé que mis hermanas no me han soltado la mano ni un segundo . Pero sobre todo sé que tú , Áless , me mandas ese inmenso amor desde la eternidad y que si algún día vuelvo a vivir será por ti . #alessforever #5meses 💔”, se despidió. Fuerza, Ana.