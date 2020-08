¿Niño o niña? El bebé que esperan Ana Boyer y Fernando Verdasco será...

¡Ya sabemos el sexo de su segundo retoño!

Woman.es

Desde que hace unas semanas confirmó que vuelve a estar embarazada, Ana Boyer está radiante. "Estoy de cuatro meses, ya se me empieza a notar", explicaba haciendo alusión a su 'tripita'. Tanto ella como su marido, el tenista Fernando Verdasco, han recibido con ilusión la feliz noticia, pues nunca habían ocultado su deseo de ampliar la familia.

Ahora, los orgullosos papás han vuelto a adelantar a través de la revista ¡Hola! el sexo del bebé que esperan y han confirmado que será otro niño. "Estamos encantados. Nos daba igual que fuese chico o chica. Pero que sea un niño es estupendo porque se llevará muy poco tiempo con Miguel y serán buenos compañeros de juegos", ha asegurado la hija de Isabel Preysler.

- 10 vestidos largos de flores para copiar el primer look premamá de Ana Boyer en Instagram

- La imagen más tierna de Tamara Falcó para felicitar a Ana Boyer por su cumpleaños

La pareja, que en estos momentos se encuentra recorriendo la Costa Azul, recibió la feliz noticia durante el confinamiento, un parón que les brindó la oportunidad perfecta para pasar tiempo en casa rodeados de los suyos. "He tenido suerte porque he podido estar tranquila durante las primeras semanas de embarazo, que son las más incómodas", comentaba la empresaria.

Aunque todavía no han desvelado si tienen pensado un nombre para el bebé, según sus cuentas está previsto que este llegue al mundo durante las próximas navidades, por lo que el pequeño Miguel, que acaba de cumplir un año, se convertirá pronto en hermano mayor.

Además, según sus propias palabras, Ana y Fernando no descartan ir más adelante a por la familia numerosa: "No nos cerramos a que este bebé sea el último. Sí que apetece tener una niña, pero eso no está asegurado", ha dicho en la publicación.

¡Enhorabuena, papás!