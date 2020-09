Amy Schumer revela que padece la enfermedad de Lyme, pero ¿qué es? y ¿qué otros famosos la padecen?

La comediante Amy Schumer confiesa que padece la enfermedad de Lyme, al igual que Justin Bieber o Bella Hadid

Woman.es

Justin Bieber, Avril Lavigne, Thalía, Richard Gere, Alec Baldwin, Bella Hadid y ahora Amy Schumer, todos tienen algo más que la fama en común, la enfermedad de Lyme.

Desde hace años que escuchamos acerca de este padecimiento que de este lado del mundo nos resulta bastante extraño. Se trata de una enfermedad causada por la picadura de una garrapata, que suele vivir en el cuerpo de los ciervos y venados. Usualmente esta enfermedad se manifiesta con algunos síntomas tan corrientes como los de cualquier gripe o catarro (cansancio, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, etc.) y, aunque se pueda controlar, no siempre se cura.

Amy Schumer que apenas volvía a su vida laboral después de unos meses retirada por el nacimiento de su primer hijo, con un podcast, un programa de cocina y actuaciones deberá hacer de nuevo un parón a su vida, debido a la enfermedad de Lyme. Fue ella misma quien reveló en su cuenta de Instagram lo que le estaba sucediendo: "Esta es la primera foto que me hice en un estanque. ¿Alguien tiene LYME este verano? Yo lo tengo y estoy tomando doxiciclina. Quizás lo he tenido durante años. ¿Algún consejo? ¿Puedes tomar una copa de vino o dos? Sé que debo mantenerme alejada del sol. También estoy tomando estas hierbas de bacalao del cabo llamadas lyme-2. Por favor, coméntame o envíame un mensaje de texto al número en mi biografía. También quiero decir que me siento bien y que estoy deseando deshacerme de él", escribía Amy en el copy de la fotografía en su cuenta de Instagram.

Así fue la experiencia de otros actores

“Es una enfermedad terrible. Sentí como si toda la fuerza se hubiera ido de mi cuerpo. En cuestión de horas apenas podía levantar la cabeza de la almohada”, contó Richard Gere en una entrevista ‘a posteriori’. Además resaltó que había tenido “mucha suerte de que fuera diagnosticada a tiempo y tratada con antibióticos fuertes”, puesto que cuanto más se tarda en identificar los síntomas y poner remedio, peores pueden ser las consecuencias en el cuerpo.

En 2015 Avril Lavigne reveló a sus fans que desde hacía unos meses había perdido la energía y las fuerzas a base de sufrimiento y largas estancias en cama por culpa de esta infección bacteriana. Durante esos malos momentos que pasó en el 2014, que desencadenaron en una severa depresión, la artista llegó a aceptar que se “estaba muriendo”: “No tenía idea de que la picada de un insecto pudiera hacer eso. Estuve en cama cinco meses (...) Hubo momentos en los que no pude ducharme durante una semana porque ni siquiera podía estar de pie. Sentía como si me hubieran absorbido toda la vida”.

"Literalmente pensé que me estaba muriendo. No puedes controlar el dolor de ninguna forma. Es una enfermedad que te ataca a todos los niveles: a veces pierdes el habla, afecta a tu cerebro y casi no puedes moverte. Ni siquiera levantarte de la cama. Pero es una enfermedad que se puede tratar con éxito si uno se informa bien”, confesó Thalia.

Bella Hadid, su madre Yolanda, y su hermano Anwar también sufren esta infección bacteriana. “Estaba agotada todo el tiempo. Afectó incluso a mi memoria. De repente no recordaba cómo ir en coche a Santa Mónica desde Malibu, donde vivía (...) No podía montar a mi caballo, el sueño de mi vida. Estaba demasiado enferma y tuve que acabar vendiéndolo porque no podía cuidarlo”, contó Bella