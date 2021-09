El mensaje de Amy Schumer desde el hospital para concienciar sobre la endometriosis

La actriz ha compartido con sus seguidores su testimonio desde el hospital, donde le han extirpado el útero y el apéndice.

Julia García

La endometriosis es un problema de salud muy frecuente entre muchas mujeres y, sin embargo, es bastante desconocida. Por ese motivo, Amy Schumer ha querido compartir con su experiencia con esta dolencia para poder así ayudar a quienes estén pasando por lo mismo.

Al igual que hizo el pasado mes de febrero Chrissy Teigen cuando pasó por el quirófano y previamente también normalizó Olivia Culpo, la actriz ha publicado en su perfil de Instagram una fotografía suya tras haber sido operada por este mismo motivo en la que se le puede ver en pijama en el baño de una de las habitaciones del hospital."Si tienes períodos realmente dolorosos, es posible que tengas endometriosis", reza el pie de foto de la publicación, en referencia a que uno de los síntomas más comunes de esta enfermedad es precisamente el estar especialmente molesta con la regla e incluso de forma crónica.

A esa impactante imagen le acompaña un video en el que la protagonista de 'Y de repente, tú' narra en primera persona cómo había ido la intervención y qué es lo que le había llevado a estar así en ese momento.

"Es la mañana después de mi cirugía de endometriosis y mi útero está fuera", cuenta Amy Schummer desde la cama de la clínica. "El médico encontró 30 manchas de endometriosis que extirpó. Me quitó el apéndice porque la endometriosis lo había atacado", prosigue explicando la estrella de Hollywood, quien asegura que ha salido todo bien aunque "había mucha, mucha sangre en mi útero y estoy, ya sabéis, dolorida y con algunos dolores por gases", asegura.

Esta no es la primera vez que Amy Schumer habla sobre este tema que le había provocado problemas de fertilidad. La actriz y su marido son padres de un niño de dos años llamado Gene David tras haberse sometido a un tratamiento de fecundación in vitro que, como relató, resultó ser bastante complejo. "Fue realmente difícil para mí, no creo que pueda volver a hacerlo", confesó Shcummer, quien añadió que había decidido "que no podía volver a estar embarazada (...). Pensamos en un sustituto, pero creo que vamos a esperar por ahora", se sinceró.

La artista es una de las que con mayor naturalidad se muestra en redes sociales y no tiene reparos en hablar de diferentes aspectos como cuando a comienzos de año quiso normalizar los cambios que sufre el cuerpo después del parto. Y para hacerlo, la cómica decidió compartir una imagen de su cuerpo y de la cicatriz que le dejó la cesárea en su perfil de Instagram con el mensaje "¡Siento que mi cicatriz se ve linda hoy! # Hotgirlwinter # csection".